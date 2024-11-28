Максимальний захист. 7 надійних способів уберегти пошту Gmail від злому

Про способи захисту вашого облікового запису Gmail від злому розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Використовуйте надійний пароль

Перше, що вам слід зробити, це встановити надійний пароль для свого облікового запису Gmail. Безпечний пароль - це не просто комбінація літер, символів та цифр, але також його довжина. Щоб створити надійний захист, спробуйте використати пароль довжиною 16 символів, що містить малі літери, цифри та символи.

Уникайте використання дати народження, свого імені тощо. Крім того, якщо у вас кілька облікових записів, кожен з них повинен мати унікальний та надійний пароль.

Тепер у вас може виникнути питання, як запам'ятати такі складні паролі. Для цього ви завжди можете використовувати менеджери паролів, які зберігають їх у захищеному сховищі. Вони не тільки зберігають ваші паролі та захищають їх від злому, але також спрощують процес входу в систему, автоматично заповнюючи дані та допомагаючи вам встановити надійний пароль, пропонуючи рекомендації.

Увімкніть двофакторну автентифікацію

Двофакторна автентифікація (2FA) - це чудовий спосіб додати додатковий рівень безпеки до вашого облікового запису Gmail. Після налаштування 2FA вам потрібно буде використовувати телефон і пароль для входу в акаунт Gmail, що значно ускладнить злом вашого облікового запису. Ось як ви можете її увімкнути:

Перейдіть у свій акаунт Google

На панелі навігації виберіть “Безпека”

Виберіть “Двофакторна автентифікація” у розділі “Вхід до Google”

Виберіть “Почати” та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати двофакторну автентифікацію

Як увімкнути двофакторну аутентифікацію (фото: Technology Personalized)

Керуйте додатками, які мають доступ до вашого облікового запису Gmail

Нас просять ввести адресу електронної пошти для доступу до певних веб-сайтів (майже до всіх у наші дні). Хоча це може бути необхідністю для доступу до важливих веб-сайтів, ви завжди повинні бути обережні щодо того, які ресурси отримують доступ до вашого облікового запису Gmail.

Щоб видалити доступ до акаунту Gmail з веб-сайтів, якими ви більше не користуєтеся, ви можете перейти сюди, вибрати службу, яку ви не використовуєте, та видалити свій обліковий запис Gmail з цього веб-сайту.

Видаліть розширення, які ви не використовуєте

У міру того, як ви встановлюєте більше додатків та розширень у своєму браузері, у вас з'являється більше можливостей стати вразливим. Навіть коли ви приймаєте всі запобіжні заходи, якщо використовувані вами додатки або розширення небезпечні, вони можуть надати хакерам легкий спосіб вкрасти ваші дані.

Ось чому вам слід обмежити використання додатків та розширень або видалити їх. Якщо ж ви не хочете видаляти, то варто перевірити надійність кожного джерела, яке випустило розширення.

Забороніть відкриття спам-листів

Інший спосіб захистити свій обліковий запис Gmail - не відкривати листи від невідомих адрес. Зокрема, хоча неможливо уникнути всіх листів, ви можете не натискати на посилання у невідомих листах.

Хоча Gmail фільтрує їх, завжди краще бути дуже обережним. Не відкривайте документи, прикріплені до листа, якщо вони не є надійним джерелом.

Уникайте використання громадського Wi-Fi

Ви повинні використовувати лише мобільне з'єднання або довірену мережу Wi-Fi для доступу до облікового запису Gmail. Найкраще вибирати публічний Wi-Fi лише тоді, коли вам потрібно терміново виконати завдання. Незахищені мережі можуть легко надати хакерам доступ до вашої пошти Gmail.

Залишайтесь завжди в курсі оновлень

Якщо ви використовуєте Gmail із веб-браузера, вам слід переконатися, що браузер оновлено. Якщо ви використовуєте додаток Gmail, переконайтеся, що у вас встановлена ​​остання версія. Воно завжди містить виправлення помилок та вразливостей, які є новими та свіжими на ринку.

Ви також можете використовувати історію входів до Gmail для перевірки будь-якої підозрілої активності. Якщо ви бачите будь-які підозрілі дії або пристрій, який увійшов до вашого облікового запису Gmail, просто видаліть свій акаунт.