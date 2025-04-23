Спам під контролем. Gmail впроваджує функцію, на яку чекали роками

Gmail запускає нову зручну сторінку "Керування підписками", яка дає змогу відписуватися від розсилок одним дотиком - наразі функція доступна тільки на Android.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Деталі оновлення

Згідно з оновленням на стороні сервера, яке помічено на різних поштових акаунтах і пристроях з Gmail для Android, сервіс почав розгортання нової сторінки. У застосунку з'являється сповіщення з кнопкою "Управління підписками" в додатковому меню.

Нова сторінка, вперше помічена понад рік тому, відображає адреси електронної пошти та назви розсилок. Також показується кількість листів, отриманих "останнім часом". Праворуч розташована кнопка, що дає змогу швидко відписатися від обраної розсилки. У більшості випадків процес відбувається в один дотик, хоча іноді відкривається вікно браузера для завершення дії.

Google уточнює, що "відправникам може знадобитися кілька днів, щоб припинити надсилання листів" після використання кнопки відписки.

На веб-версії Gmail і в додатку для iOS нова функція поки не відображається.

Поки не зрозуміло, наскільки широко поширюється це оновлення, проте воно сприймається як корисне й очікуване. В оновленні Google вказав, що функція впроваджується поступово і надалі стане доступною також у веб-версії та на iOS.

Раніше Google вже впровадив кілька оновлень у Gmail, спрямованих на боротьбу з надлишковими поштовими розсилками, включно з помітною кнопкою "Відписатися" в листах як у мобільній версії, так і у веб-інтерфейсі.

У Gmail з'явилася єдина кнопка відписки від розсилок (фото: 9to5Google)