Ця крихітка - лютіша і небезпечніша за лева. Який вигляд має дуже рідкісний хижак

Чарівні великоокі й розміром менше домашньої кішки, чорноногі коти полюють набагато успішніше, ніж леви. Вони можуть стрибати на висоту до 3 метрів та на відстань до 5 метрів. А ще вони здатні за ніч вбити до 8 до 14 видів їжі та з'їдають до 3000 гризунів за рік.

"Їх вважають лютими кішками. Ці хлопці – ненаситні мисливці. Гайя – могутній воїн", - розповів заступник директора зоопарку Хогл Боб Сіснерос.

Чисельність цих кішок у дикій природі катастрофічно швидко скорочується. Цей вид внесений до списку вразливих за крок до перебування під загрозою зникнення. За даними на 2016 рік, близько 9700 особин жили у дикій природі у Ботсвані, Намібії та Південній Африці.

28 чорноногих кішок живуть в акредитованих зоопарках і консорціум працює над об'єднанням у пари кішок, які найбільш генетично відрізняються для розведення, сподіваючись допомогти зберегти вигляд. У Гаї вже є "наречений" - трирічний кіт Райдер із зоопарку Юти.

Гайя важить близько 1 кг, вона з темними плямами та смугами на тлі жовтувато-коричневого хутра, великими вухами та зеленими очима. У зоопарку вона оселилася у жовтні, але вже стала зіркою на виставці дрібних тварин. Вона була однією з чотирьох кошенят, які народилися минулого року в Центрі дикої природи Фоссіл-Рим у Техасі.

Найнебезпечніший хижак у світі – чорнонога кішка (фото: зоопарк Хогл)

Зараз Гая звикає до свого нового будинку. Вдень вона невловима, але дуже цікава. Співробітники розплідника встановили камери, щоб бачити, чим малюк займається ночами. Її охоронці встановили з Гаєю довірчі стосунки, і вірять, що вона освоїться швидко. Хоча вони зізнаються, що кішка дуже зла.

До цього в зоопарку проживала самка чорноногої кішки на прізвисько Санура, яка успішно народила потомство. Вона померла у рекордному віці – 18,5 років.

У дикій природі чорноногі кішки непомітно пересуваються по савані та пустелі під покровом темряви, використовуючи свій прекрасний зір, щоб виявити дрібних комах, гризунів та птахів. Вони блискавично і вбивають всю ніч, часто широко бродячи й використовуючи лігва інших тварин як укриттів.

Самка важить до 1,5-2 кг, самець – до 3 кг. Це значно менше ваги типових домашніх котів.

"Хоча вони й виглядають як домашні кішки, це безумовно не так. Вони не дуже приємні, ласкаві або щось у цьому роді стосовно нас, і вони дуже схожі на диких тварин", - розповідають куратори.