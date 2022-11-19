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В мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозою

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Субота 19 листопада 2022 12:29
В мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозою Штучний інтелект створив картини з тваринами, які можуть зникнути через війну (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Василина Копитко

Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні. І їх дуже багато...

Світлини деяких видів з'явилися у Facebook на сторінці UAnimals.

Які тварини під загрозою зникнення

Внаслідок масштабних воєнних дій порушився звичний ареал проживання диких тварин. Деякі види опинились під загрозою вимирання.

Щоб привернути увагу до цього питання, організація UAnimals представила серію робіт, які створив штучний інтелект.

На картинах зображені зубр, рись, бурий ведмідь, чорна лелека та інші тварини.

В мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозоюВ мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозоюВ мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозоюВ мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозоюВ мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозоюВ мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозоюВ мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозою

Штучний інтелект створив картини з тваринами, які можуть зникнути через війну (фото: facebook.com/UAnimals.official)

"Понад 80 видів тварин в нашій країні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки та вбили за час війни вже понад 10 мільйонів тварин", - йдеться у повідомленні UAnimals.

Також активісти додають, що росіяни окупували вісім заповідників і дванадцять національних природних парків за час повномасштабної війни.

Дії російських військових призвели до непоправних наслідків. Через влучання ворожих ракет і снарядів в Україні згоріло 23 286 га лісу. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

Разом із цим 182 880 кв. м ґрунту забруднено шкідливими речовинами, які негативно впливають на диких тварин та природу загалом.

Нагадуємо, раніше ми ділились фото звіра, який у Чорнобилі їсть мухомори та лиже сіль.

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