Эта малютка - свирепее и опаснее льва. Как выглядит очень редкий хищник

Очаровательные большеглазые и размером меньше домашней кошки, черноногие коты охотятся гораздо успешнее, чем львы. Они могут прыгать на высоту до 3 метров и на расстояние до 5 метров. А еще они способны за ночь убить до 8 до 14 видов пищи и съедают до 3000 грызунов за год.

"Их считают свирепыми кошками. Эти ребята - ненасытные охотники. Гайя - могучий воин", - рассказал заместитель директора зоопарка Хогл Боб Сиснерос.

Численность этих кошек в дикой природе катастрофически быстро сокращается. Этот вид внесен в список уязвимых, за шаг до нахождения под угрозой исчезновения. По данным на 2016 год, около 9700 особей жили в дикой природе в Ботсване, Намибии и Южной Африке.

28 черноногих кошек живут в аккредитованных зоопарках и консорциум работает над объединением в пары кошек, наиболее генетически отличающихся для разведения, в надежде помочь сохранить вид. У Гайи уже есть "жених" - трехлетний кот Райдер из зоопарка Юты.

Гайя весит около 1 кг, она с темными пятнами и полосами на фоне желтовато-коричневого меха, большими ушами и зелеными глазами. В зоопарке она поселилась в октябре, но уже стала звездой на выставке мелких животных. Она была одной из четырех котят, которые родились в прошлом году в Центре дикой природы Фоссил-Рим в Техасе.

Самый опасный хищник в мире - черноногая кошка (фото: зоопарк Хогл)

Сейчас Гайя привыкает к своему новому дому. Днем она неуловима, но очень любопытна. Сотрудники питомника установили камеры, чтобы видеть, чем малютка занимается по ночам. Ее хранители установили с Гайей доверительные отношения, и верят, что она освоится быстро. Хотя они признаются, что кошка очень злая.

До этого в зоопарке проживала самка черноногой кошки по кличке Санура, которая успешно родила потомство. Она умерла в рекордном возрасте - 18,5 лет.

В дикой природе черноногие кошки незаметно передвигаются по саванне и пустыне под покровом темноты, используя свое прекрасное зрение, чтобы обнаружить мелких насекомых, грызунов и птиц. Они молниеносны и совершают убийства всю ночь, часто широко бродя и используя логова других животных в качестве укрытий.

Самка весит до 1,5-2 кг, самец - до 3 кг. Это значительно меньше веса типичных домашних кошек.

"Хотя они и выглядят как домашние кошки, это определенно не так. Они не очень приятные, ласковые или что-то в этом роде по отношению к нам, и они очень похожи на диких животных", - рассказывают кураторы.