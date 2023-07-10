Така акваріумна рибка коштує 80 тисяч доларів. Їй навіть роблять пластичні операції

Справжні акваріумісти готові віддавати за найрідкісніші екземпляри рибок шалені гроші. Страшно подумати, але одному з заводчиків запропонували 80 тисяч доларів за тварину, проте він відмовився.

Як виглядає найдорожча у світі рибка, і чому вона стільки коштує - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Що відомо про рибку-рекодсменку

Цю унікальну тварину називають платинова аравана (Platinum Silver Arowana Osteoglossum Bicirrhosum)

Вона настільки цінна, що в кожну особину вживлюють спеціальний мікрочіп, щоб відстежувати розведення і переміщення рибок.

Аравана - це як чаша Грааля серед акваріумістів, здобути таку - мабуть, "вершина" для заводчиків рибок.

Цінується рибка, в першу чергу, за свій окрас. Платинова аравана ідеального перламутрового забарвлення, і не має жодної плямки на тілі. Тому її називають діамантом серед акваріумних рибок, та й коштує вона, як чималенький камінчик.

Звісно ж 80 тисяч вартує не кожна особина, це рекордна ціна, запропонована заводчику. Але в цілому аравана дійсно є найкоштовнішою у світі акваріумною рибкою.

Свій окрас риба отримала в результаті рідкісних генетичних мутацій. Риби мають високий інтелект, розпізнають обличчя. Аравану навіть можна привчити їсти з рук. В акваріумних умовах вона виростає до 40 сантиметрів.

За аравану просять 20 тисяч (скриншот: simstropicalfish.co.uk)

Яка найбільша ціна за аравану

Цікаво, що одного разу британським імпортерам ця риба була запропонована за 200 тисяч доларів, але ця мегаціна була відхилена ними.

Хоча рибка має ідеальне забарвлення, але все ж не без дефектів. Мова йде про ваду правого ока, який трохи косить вниз.

У природі ці риби з дивовижною грацією вистрибують із води, щоб упіймати живий корм. Таку ваду аравани отримали через утримання їх у неволі, де їжа плаває в товщі води, а не розташована над її поверхнею.

Кажуть, що власники дорогих араван піддають риб пластичній операції, яка виправляє цей набутий дефект.

Одного разу власнику цінної аровани з Сінгапуру запропонували 80 тисяч доларів, проте він відмовився її продавати.