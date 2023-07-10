Такая аквариумная рыбка стоит 80 тысяч долларов. Ей даже делают пластические операции

Настоящие аквариумисты готовы отдавать за самые редкие экземпляры рыбок безумные деньги. Страшно подумать, но одному из заводчиков было предложено 80 тысяч долларов за питомца, однако он отказался.

Как выглядит самая дорогая в мире рыбка, и почему она столько стоит - узнайте в материале Styler дальше.

Что известно о рыбке-рекодсменке

Это уникальное животное называют платиновая аравана (Platinum Silver Arowana Osteoglossum Bicirrhosum)

Она настолько ценна, что в каждую особь вживляют специальный микрочип, чтобы отслеживать разведение и перемещение рыбок.

Аравана - это как чаша Грааля среди аквариумистов, получить такую - пожалуй, "вершина" для заводчиков рыбок.

Ценится рыбка в первую очередь за свой окрас. Платиновая аравана идеальной перламутровой окраски, и не имеет ни одного пятнышка на теле. Поэтому ее называют бриллиантом среди аквариумных рыбок, да и стоит она, как немалый камешек.

Конечно, 80 тысяч стоит не каждая особь, это рекордная цена, предложенная заводчику. Но в целом аравана действительно является самой ценной в мире аквариумной рыбкой.

Свой окрас рыба получила в результате редких генетических мутаций. Рыбы обладают высоким интеллектом, распознают лицо. Аравану даже можно приучить есть с рук. В аквариумных условиях она вырастает до 40 сантиметров.

За аравану просят 20 тысяч (скриншот: simstropicalfish.co.uk)

Какая наибольшая цена за аравану

Интересно, что однажды британским импортерам эта рыба была предложена за 200 тысяч долларов, но эта мегацена была отклонена ими.

Хотя рыбка имеет идеальную окраску, но все же не без дефектов. Речь идет об изъяне правого глаза, который немного косит вниз.

В природе эти рыбы с изумительной грацией выпрыгивают из воды, чтобы поймать живой корм. Такой изъян араны получили из-за содержания в неволе, где еда плавает в толще воды, а не расположена над ее поверхностью.

Говорят, что владельцы дорогих араван подвергают рыб пластической операции, которая исправляет этот приобретенный дефект.

Однажды владельцу ценной араваны из Сингапура предложили 80 тысяч долларов, однако он отказался ее продавать.