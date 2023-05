Дивіться, як виглядає найдорожче морозиво у світі за 250 тисяч

Рекордне морозиво коштує 6696 доларів (247 332 грн) за одну порцію та містить розкішні інгредієнти, які зазвичай зустрічаються в меню ресторанів для гурманів.

Десерт під назвою Бякуя (Byakuya), виготовляє японський бренд морозива Cellato.

Морозиво подають з білим трюфелем, пармезаном Реджано та осадом саке, традиційним японським інгредієнтом, який є побічним продуктом процесу виробництва напою.

Cellato описує Byakuya як "багате та м’яке морозиво" з "чуттєвим та неповторним ароматом" завдяки цим складним, ароматним інгредієнтам.

Морозиво поливають їстівним сусальним золотом, олією білого трюфеля. І подають разом з металевою ложкою ручної роботи, виготовленої ​​з використанням тих самих методів і матеріалів, які використовувалися для будівництва храмів і святинь.

"Нам знадобилося понад 1,5 роки, щоб розробити продукт, дотримуючись багатьох спроб і помилок, щоб отримати правильний смак. Досягнення титулу Книги рекордів Гіннеса зробило всі зусилля вартими того", - сказав представник Cellato.

Головним винуватцем астрономічної ціни є білий трюфель родом з Італії, який коштує понад 15 тисяч доларів за кілограм.

Якщо ви можете дозволити собі заплатити майже 7000 доларів за один десерт, Cellato рекомендує полити морозиво олією білого трюфеля та помішувати, поки воно не стане достатньо м’яким.

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses pic.twitter.com/kaJOACEear