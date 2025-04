Ніколи не пізно! 68-річна жінка зі сталевим пресом ділиться секретами ідеального тіла

Як жінці вдається бути у такій неперевершеній формі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.

Історія та шлях Марлен Флауерс

У 2021 році, у віці 64 років, Марлен Флауерс взяла участь у своїх перших змаганнях з бодібілдингу.

Змащена маслом, засмагла та одягнена в бікіні, власниця автомайстерні з Піттсбурга, штат Пенсільванія, опинилася під яскравим світлом на сцені, щоб продемонструвати свої напружені м’язи поруч із людьми, які вдвічі молодші за неї.

Загалом жінка займається спортом останні 10 років.

"Зараз я почуваюся набагато впевненішою у собі й почуваюся краще. Я дивлюся в дзеркало і я задоволена тим, що бачу, чого я не могла робити все своє життя", - каже Марлен.

Марлен Флауерс у залі (фото: instagram.com/granny__guns)

Тепер Флауерс ділиться своїми найголовнішими порадами щодо фітнесу:

"Якщо ви залишаєтеся у формі, ви будете здоровішими в довгостроковій перспективі, проживете довше", - зазначила вона.

Створіть програму тренувань і дотримуйтеся її

За словами жінки, найважливіше - це розробити графік тренувань, який відповідає вашим потребам і цілям і який здається досяжним.

Відома своїми трицепсами та біцепсами, Флауерс тренує руки, виконуючи розгинання черепа з гантелями, віджимання трицепса, розгинання трицепса над головою, згинання з гантелями, згинання на канаті та згинання на тросі стоячи тощо.

68-річна бодібілдерка з друзями в залі (фото: instagram.com/granny__guns)

Вона робить чотири раунди кожної вправи, що складається з 8-12 повторень з невеликими перервами між ними. Однак, коли ви тільки починаєте, головне - просто рухати своє тіло.

Сила волі

Найскладніше під час занять спортом - це знайти душевну силу, щоб встати з дивана й зашнурувати кросівки. Дослідження 2023 року, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що для того, щоб стати звичним відвідувачем спортзалу, потрібно близько шести місяців.

"Ви повинні мати бажання та драйв у своїй голові та у своєму серці. Неважливо, що ви робите або які ваші цілі, але вам потрібно почати, щоб сформувати звичку", - сказала вона.

Вік - це всього лише цифра

Вона також знайшла відомих шанувальників, зокрема легенду бодібілдингу Арнольда Шварценеггера, який стежить за її обліковим записом в Instagram/

"Те, що я старша, лише означає, що мені потрібно трохи більше часу для відновлення, але в іншому випадку вік - це лише цифра у вашому розумі", - каже вона.

