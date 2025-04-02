Никогда не поздно! 68-летняя женщина со стальным прессом делится секретами идеального тела
Многие люди считают свои 60-70 лет временем для замедления темпа, но Марлен Флауэрс не из таких. В 68 лет она является соревновательной бодибилдершей со стальным прессом и впечатляющими бицепсами, которая доказывает, что возраст - это всего лишь цифра.
Как женщине удается быть в такой непревзойденной форме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian.
История и путь Марлен Флауэрс
В 2021 году, в возрасте 64 лет, Марлен Флауэрс приняла участие в своих первых соревнованиях по бодибилдингу.
Смазанная маслом, загорелая и одетая в бикини, владелица автомастерской из Питтсбурга, штат Пенсильвания, оказалась под ярким светом на сцене, чтобы продемонстрировать свои напряженные мышцы рядом с людьми, которые вдвое моложе ее.
В целом женщина занимается спортом последние 10 лет.
"Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее в себе и чувствую себя лучше. Я смотрю в зеркало и я довольна тем, что вижу, чего я не могла делать всю свою жизнь", - говорит Марлен.
Марлен Флауэрс в зале (фото: instagram.com/granny__guns)
Теперь Флауэрс делится своими самыми главными советами по фитнесу:
"Если вы остаетесь в форме, вы будете здоровее в долгосрочной перспективе, проживете дольше", - отметила она.
Создайте программу тренировок и придерживайтесь ее
По словам женщины, самое важное - это разработать график тренировок, который соответствует вашим потребностям и целям и который кажется достижимым.
Известная своими трицепсами и бицепсами, Флауэрс тренирует руки, выполняя разгибания черепа с гантелями, отжимания трицепса, разгибания трицепса над головой, сгибания с гантелями, сгибания на канате и сгибания на тросе стоя и тому подобное.
68-летняя бодибилдерша с друзьями в зале (фото: instagram.com/granny__guns)
Она делает четыре раунда каждого упражнения, состоящего из 8-12 повторений с небольшими перерывами между ними. Однако, когда вы только начинаете, главное - просто двигать свое тело.
Сила воли
Самое сложное во время занятий спортом - это найти душевную силу, чтобы встать с дивана и зашнуровать кроссовки. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что для того, чтобы стать привычным посетителем спортзала, нужно около шести месяцев.
"Вы должны иметь желание и драйв в своей голове и в своем сердце. Неважно, что вы делаете или каковы ваши цели, но вам нужно начать, чтобы сформировать привычку", - сказала она.
Возраст - это всего лишь цифра
Она также нашла известных поклонников, в частности легенду бодибилдинга Арнольда Шварценеггера, который следит за ее аккаунтом в Instagram/
"То, что я старше, лишь означает, что мне нужно немного больше времени для восстановления, но в противном случае возраст - это лишь цифра в вашем уме", - говорит она.
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