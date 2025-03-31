5 неефективних вправ, які варто припинити виконувати у спортзалі

Витрачаєте час у залі, але не бачите результату? Можливо, у вашій програмі є вправи, які не працюють так ефективно, як здається. Деякі з них можуть навіть уповільнювати прогрес або збільшувати ризик травм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Тренер Джаррод Ноббе розповів, що не всі вправи однаково ефективні. Деякі вправи не варті зусиль, адже не дають обіцяних результатів. До того ж є набагато кращі альтернативи.

Берпі

Таку вправу часто використовують у тренуваннях, але виснажливість не робить її ефективною. Вона не зміцнює і не покращує швидкість спринту.

До того багато хто неправильно виконує рухи, перетворюючи їх на розмахування, яке важко позначається на колінах, зап’ястях і попереку. Крім того, якщо ви використовуєте бурпі для втрати жиру, є набагато кращі способи спалити калорії без ризику травми.

Замість цього тренер радить виконувати вправу "бойові мотузки", якщо ви хочете тренувати все тіло. Так ви отримаєте ефективне кардіотренування, зберігаючи при цьому свою форму.

Вправа "Берпі" (фото: eatthis.com)

Бічна ходьба з резинкою

Вправа стала популярною для активації сідничних м’язів. А часто люди виконуються її неправильно, коли перевалюються з боку в бік, фактично не працюючи над сідницями. Крім того, резинки недостатньо, щоб стимулювати реальний приріст сили.

Замініть їх на бічні випади або болгарські присідання. Бічні випади покращують рухливість та силу стегон, тоді як болгарські присідання зміцнюють сідниці.

Бічна ходьба з резинкою (фото: eatthis.com)

Сідничні підйоми

У русі вправи використовується легке навантаження з обмеженим діапазоном рухів, що означає мінімальну активацію м’язів. Якщо ви справді хочете накачати м'язи сідниць, це не найкраща вправа.

Поштовхи стегнами та румунська станова тяга є способами міцного розвитку сідничного м’яза. Поштовхи стегнами дозволяють збільшувати навантаження, націлюючись безпосередньо на сідниці. Румунські станові тяги збільшують міцність сідниць.

Вправа "Сідничні підйоми" (фото: eatthis.com)

Зворотні віджимання

Вправа часто використовується для націлювання на трицепс, але незручне положення створює непотрібне навантаження на плечі. Глибока розтяжка в нижній частині змушує плечі займати складне положення, збільшуючи ризик отримання травми з часом.

Якщо ви хочете мати міцні, рельєфні трицепси без болю в плечах, вибирайте віджимання вузьким хватом.

Зворотні віджимання (фото: eatthis.com)

Жим штанги лежачі

Жим штанги лежачи є класикою тренажерного залу, але для багатьох людей це не найкращий засіб для нарощування м'язів. Вправа з часом призводить до дискомфорту або травм. Крім того, якщо у вас є обмеження рухливості або проблеми з плечем, це може принести більше шкоди, ніж користі.

Жим штанги лежачи (фото: eatthis.com)

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