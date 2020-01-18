Цветущие кусты в середине января: в сеть попали фото природных аномалий

Погода в Украине привела к погодным аномалиям (коллаж: РБК-Украина)

Из-за теплой погоды на Крымском полуострове цветут растения

Погода в Украине привела к ряду погодных аномалий. Метеорологи уже называют эту зиму самой теплой с момента начала фиксации температурных показателей. Из-за повышенного уровня тепла растения начинают "просыпаться" раньше времени. Так, недавно на Крымском полуострове заметили цветущий куст Форзиции свисающей.

"Севастополь. Странный январь, конечно", - написали в сообществе RoksolanaToday&Крым25%.

В Крыму цветет Форзиция свисающая в середине января (фото: twitter.com/KrimRt)

Стоит отметить, что Форзиция свисающая представляет собой кустарник семейства маслиновые высотой в 2-3 метра, с широкой, раскидистой кроной и дуговидно-изогнутыми, свисающими тонкими ветвями и золотисто-желтыми цветками. Важной особенностью этого растения является тот факт, что цветение приходится на период с третьей недели апреля до второй недели мая. Фотографии растения, свидетельствующие о погодных аномалиях, были опубликованы 17 января.

Напомним, что рекордное потепление привело к природным аномалиям во Львовской области. Повышение температуры до +16 в середине декабря привело к тому, что 17 декабря, во Львове расцвела калина вместе с магнолией. Кроме того, на деревьях появились яблоки, которые словно свежие, а орешник пустил свежие ростки.

Стоит отметить, что морозы все-таки придут в Украину, но похолодание не будет резким и сильным, о чем говорили некоторые синоптики.