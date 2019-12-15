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В Украине уже весна: в сети показали доказательства климатических аномалий (фото)

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 19:52
В Украине уже весна: в сети показали доказательства климатических аномалий (фото)
Аномальная погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Природа в Украине готовится к весне

В Украине в декабре 2019 года уровень тепла держится на аномально высоком уровне. На предстоящей неделе синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов, чем обещают установление новых температурных рекордов за последние 130 лет. О том, как такая погода повлияла на природу рассказала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Из-за теплого декабря на приусадебных участках на деревьях начали появляться почки, а на грядках - прорастать тюльпаны. Об этом неожиданном явлении нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

В Украине в декабре "просыпаются" растения (фото: facebook.com)

"За окном почти весна. Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии. Сегодня точно 15 декабря?" - подписала она опубликованные фотографии последствий погодной аномалии.

В комментариях депутат добавила, что климатическая аномалия "тянет на переворот".

В Украине уже весна: в сети показали доказательства климатических аномалий (фото)

В Украине аномально теплая погода (скриншот: facebook.com)

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год.

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