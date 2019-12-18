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Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 19:37
Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото
Погода в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Потепление в Украине стало причиной аномалии во Львове

Погода в Украине зимой в этом году преподносит сюрпризы. Рекордные +16 в середине декабря привели к тому, что вчера, 17 декабря, во Львове расцвела калина вместе с магнолией. Об этом сообщает Евгения Поликарпова на своей странице в Facebook.

По ее словам, калина полностью расцвела, а на магнолии появились почки размером с 2 сантиметра. Кроме того, на деревьях появлюсь яблоки, которые словно свежие, а орешник пустил свежие ростки.

Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фотоРекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото

Аномалия во Львове (фото: facebook.com/Евгения Поликарпова)

Евгения также отметила, что весенний процесс уже пошел и пчел ждут тяжелые времена.

Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото

Аномалия во Львове (фото: facebook.com/Евгения Поликарпова)

Стоит отметить, что ранее в сети уже показывали климатические аномалии, которые связаны с самой теплой температурой воздуха за последние 130 лет. Так на грядках в Украине начали прорастать тюльпаны.

Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото

Аномалия во Львове (фото: facebook.com/Евгения Поликарпова)

Напомним, что начало 2020 года может быть не таким суровым, как прогнозировали народные синоптики и некоторые погодные ресурсы. Ожидается, что в январе в Украину из Средиземноморья придет теплый воздух.

Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото

Аномалия во Львове (фото: facebook.com/Евгения Поликарпова)

При этом температура воздуха в первом месяце нового года местами составит до 10 градусов тепла. А что касается осадков, то дождей будет значительно больше нежели снега.

Рекордное потепление привело к аномалии во Львове: впечатляющие фото

Аномалия во Львове (фото: facebook.com/Евгения Поликарпова)

Стоит отметить, что морозы все-таки придут в Украину, но похолодание не будет резким и сильным, о чем говорили некоторые синоптики.

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