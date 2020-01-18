Квітучі кущі в середині січня: у мережу потрапили фото природних аномалій

Погода в Україні призвела до погодних аномалій (колаж: РБК-Україна)

Через теплу погоду на Кримському півострові цвітуть рослини

Погода в Україні призвела до низки погодних аномалій. Метеорологи вже називають цю зиму найтеплішою з моменту початку фіксації температурних показників. Через підвищений рівень тепла рослини починають "прокидатися" раніше часу. Так, нещодавно на Кримському півострові помітили квітучий кущ Форзиції.

"Севастополь. Дивний січень, звичайно", - написали у співтоваристві RoksolanaToday&Крым25%.

В Криму цвіте Форзиція звисаюча в середині січня (фото: twitter.com/KrimRt)

Варто відзначити, що Форзиція звисаюча являє собою чагарник сімейства маслинові заввишки 2-3 метри, з широкою, розкидистою кроною і дуговидно-зігнутими, тонкими звисаючими гілками та золотисто-жовтими квітками. Важливою особливістю цієї рослини є той факт, що цвітіння припадає на період з третього тижня квітня до другої неділі травня. Фотографії рослини, які свідчать про погодні аномалії, були опубліковані 17 січня.

Нагадаємо, що рекордне потепління призвело до природних аномалій у Львівській області. Підвищення температури до +16 в середині грудня призвело до того, що 17 грудня, у Львові розцвіла калина разом з магнолією. Крім того, на деревах з'явилися яблука, які немов свіжі, а ліщина пустила свіжі паростки.

Варто відзначити, що морози все-таки прийдуть в Україну, але похолодання не буде різким і сильним, про що говорили деякі синоптики.