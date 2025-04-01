Цуценя вагою 75 кілограмів та вартістю 5,3 млн євро: як виглядає найдорожча собака у світі

Кадабомб Окамі - це гібрид вовка та кавказької вівчарки й така суміш робить його "першим у своєму роді". Розміри цього пса вражають: у 8 місяців він важив 75 кілограмів і мав зріст 76 сантиметрів.

Цуценя народилося в США і було продане через брокера в Індії новому власнику. Новим господарем Кадабомба став 51-річний С. Сатіш, відомий собаківник та президент Індійської асоціації собаківництва з Бангалору в Індії.

У нього зараз вже величезна колекція собак, в якій понад 150 порід. За Окамі Сатіш віддав 50 млн рупій (5,3 мільйона євро). Собакововк Кадабомб Окамі (кадр з відео/ YouTube/Tv9 Kannada)

"Це надзвичайно рідкісна порода собак, і виглядає точно як вовк. Ця порода раніше не продавалася у світі. Я витратив 50 млн рупій на покупку цього цуценя, тому що я люблю собак і люблю мати унікальних собак і знайомити їх з Індією", - сказав Сатіш.

Кавказька вівчарка - це сильна та витривала порода собак, яка походить з гірських районів Грузії, Вірменії, Азербайджану, Середньої Азії. Вони з давніх часів використовувалися для захисту худоби від хижаків. Три таких пси могли захистити отару овець від вовків. Найдорожчий пес у світі Кадабомб Окамі (кадр з відео/ YouTube/Tv9 Kannada)

Поява Окамі викликала справжній ажіотаж, оскільки Сатіш свого вихованця активно демонструє на різноманітних заходах та виставках, й навіть приходив з ним на кінопрем'єри. Пес дефілював по червоній доріжці й став зіркою мережі.

З рідкісних собак у Сатіша є ще чау-чау Цінлін, який нагадує червону панду. Цей пес з синім язиком обійшовся йому в 3 млн євро.

Всі унікальні собаки живуть на фермі площею 7 акрів, де у кожної тварини є своя простора кімната та належний догляд. Для безпеки вся територія ферми обгороджена високим парканом та оснащена системою відеоспостереження. Унікальний пес породи чау-чау (кадр з відео/ YouTube/Tv9 Kannada)

До речі, Сатіш не годує своїх собак готовими кормами й надає перевагу сирому м'ясу. Він вважає, що корми містять стероїди, які скорочують життя тварин. Наприклад, Окамі щодня з'їдає 3 кг сирої курятини.

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