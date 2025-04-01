Цуценя вагою 75 кілограмів та вартістю 5,3 млн євро: як виглядає найдорожча собака у світі

Особливі породи собак завжди коштували недешево і чим більш рідкісна була тварина - тим дорожча. Але справжній рекорд побив пес на ім'я Кадабомб Окамі, якого нещодавно придбали за фантастичну суму у 5,3 млн євро.
Що це за пес, як він виглядає, якої він породи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.
Кадабомб Окамі - це гібрид вовка та кавказької вівчарки й така суміш робить його "першим у своєму роді". Розміри цього пса вражають: у 8 місяців він важив 75 кілограмів і мав зріст 76 сантиметрів.
Цуценя народилося в США і було продане через брокера в Індії новому власнику. Новим господарем Кадабомба став 51-річний С. Сатіш, відомий собаківник та президент Індійської асоціації собаківництва з Бангалору в Індії.
У нього зараз вже величезна колекція собак, в якій понад 150 порід. За Окамі Сатіш віддав 50 млн рупій (5,3 мільйона євро).
"Це надзвичайно рідкісна порода собак, і виглядає точно як вовк. Ця порода раніше не продавалася у світі. Я витратив 50 млн рупій на покупку цього цуценя, тому що я люблю собак і люблю мати унікальних собак і знайомити їх з Індією", - сказав Сатіш.
Кавказька вівчарка - це сильна та витривала порода собак, яка походить з гірських районів Грузії, Вірменії, Азербайджану, Середньої Азії. Вони з давніх часів використовувалися для захисту худоби від хижаків. Три таких пси могли захистити отару овець від вовків.
Поява Окамі викликала справжній ажіотаж, оскільки Сатіш свого вихованця активно демонструє на різноманітних заходах та виставках, й навіть приходив з ним на кінопрем'єри. Пес дефілював по червоній доріжці й став зіркою мережі.
З рідкісних собак у Сатіша є ще чау-чау Цінлін, який нагадує червону панду. Цей пес з синім язиком обійшовся йому в 3 млн євро.
Всі унікальні собаки живуть на фермі площею 7 акрів, де у кожної тварини є своя простора кімната та належний догляд. Для безпеки вся територія ферми обгороджена високим парканом та оснащена системою відеоспостереження.
До речі, Сатіш не годує своїх собак готовими кормами й надає перевагу сирому м'ясу. Він вважає, що корми містять стероїди, які скорочують життя тварин. Наприклад, Окамі щодня з'їдає 3 кг сирої курятини.
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