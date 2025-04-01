Щенок весом 75 килограммов и стоимостью 5,3 млн евро: как выглядит самая дорогая собака в мире

Кадабомб Оками - это гибрид волка и кавказской овчарки и такая смесь делает его "первым в своем роде". Размеры этого пса впечатляют: в 8 месяцев он весил 75 килограммов и имел рост 76 сантиметров.

Щенок родился в США и был продан через брокера в Индии новому владельцу. Новым хозяином Кадабомба стал 51-летний С. Сатиш, известный собаковод и президент Индийской ассоциации собаководства из Бангалора в Индии.

У него сейчас уже огромная коллекция собак, в которой более 150 пород. За Оками Сатиш отдал 50 млн рупий (5,3 миллиона евро). Собаковод Кадабомб Оками (кадр из видео/ YouTube/Tv9 Kannada)

"Это чрезвычайно редкая порода собак, и выглядит точно как волк. Эта порода ранее не продавалась в мире. Я потратил 50 млн рупий на покупку этого щенка, потому что я люблю собак и люблю иметь уникальных собак и знакомить их с Индией", - сказал Сатиш.

Кавказская овчарка - это сильная и выносливая порода собак, которая происходит из горных районов Грузии, Армении, Азербайджана, Средней Азии. Они с давних времен использовались для защиты скота от хищников. Три таких пса могли защитить отару овец от волков. Самый дорогой пес в мире Кадабомб Оками (кадр из видео/ YouTube/Tv9 Kannada)

Появление Оками вызвало настоящий ажиотаж, поскольку Сатиш своего питомца активно демонстрирует на различных мероприятиях и выставках, и даже приходил с ним на кинопремьеры. Пес дефилировал по красной дорожке и стал звездой сети.

Из редких собак у Сатиша есть еще чау-чау Цинлин, который напоминает красную панду. Этот пес с синим языком обошелся ему в 3 млн евро.

Все уникальные собаки живут на ферме площадью 7 акров, где у каждого животного есть своя просторная комната и надлежащий уход. Для безопасности вся территория фермы огорожена высоким забором и оснащена системой видеонаблюдения. Уникальный пес породы чау-чау (кадр из видео/ YouTube/Tv9 Kannada)

Кстати, Сатиш не кормит своих собак готовыми кормами и предпочитает сырое мясо. Он считает, что корма содержат стероиды, которые сокращают жизнь животных. Например, Оками ежедневно съедает 3 кг сырой курятины.

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