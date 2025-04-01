Щенок весом 75 килограммов и стоимостью 5,3 млн евро: как выглядит самая дорогая собака в мире

Особые породы собак всегда стоили недешево и чем более редкое было животное - тем дороже. Но настоящий рекорд побил пес по имени Кадабомб Оками, которого недавно приобрели за фантастическую сумму в 5,3 млн евро.
Что это за пес, как он выглядит, какой он породы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
Кадабомб Оками - это гибрид волка и кавказской овчарки и такая смесь делает его "первым в своем роде". Размеры этого пса впечатляют: в 8 месяцев он весил 75 килограммов и имел рост 76 сантиметров.
Щенок родился в США и был продан через брокера в Индии новому владельцу. Новым хозяином Кадабомба стал 51-летний С. Сатиш, известный собаковод и президент Индийской ассоциации собаководства из Бангалора в Индии.
У него сейчас уже огромная коллекция собак, в которой более 150 пород. За Оками Сатиш отдал 50 млн рупий (5,3 миллиона евро).
"Это чрезвычайно редкая порода собак, и выглядит точно как волк. Эта порода ранее не продавалась в мире. Я потратил 50 млн рупий на покупку этого щенка, потому что я люблю собак и люблю иметь уникальных собак и знакомить их с Индией", - сказал Сатиш.
Кавказская овчарка - это сильная и выносливая порода собак, которая происходит из горных районов Грузии, Армении, Азербайджана, Средней Азии. Они с давних времен использовались для защиты скота от хищников. Три таких пса могли защитить отару овец от волков.
Появление Оками вызвало настоящий ажиотаж, поскольку Сатиш своего питомца активно демонстрирует на различных мероприятиях и выставках, и даже приходил с ним на кинопремьеры. Пес дефилировал по красной дорожке и стал звездой сети.
Из редких собак у Сатиша есть еще чау-чау Цинлин, который напоминает красную панду. Этот пес с синим языком обошелся ему в 3 млн евро.
Все уникальные собаки живут на ферме площадью 7 акров, где у каждого животного есть своя просторная комната и надлежащий уход. Для безопасности вся территория фермы огорожена высоким забором и оснащена системой видеонаблюдения.
Кстати, Сатиш не кормит своих собак готовыми кормами и предпочитает сырое мясо. Он считает, что корма содержат стероиды, которые сокращают жизнь животных. Например, Оками ежедневно съедает 3 кг сырой курятины.
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