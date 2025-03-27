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Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото)

Четвер 27 березня 2025 19:00
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Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото) Кіт потрапив у Книгу рекордів Гіннесса за найдовший хвіст у світі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сріблястий мейн-кун містер Пагслі з Міннесоти потрапив у книгу рекордів Гіннесса завдяки своєму пухнастому і довгому хвосту. Виявилося, що хвіст містера Пагслі - довше, ніж у попереднього рекордсмена.

Що відомо про цього кота-рекордсмена та його хвіст, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Книгу рекордів Гіннесса.

Містер Пагслі Аддамс - милий сірий домашній кіт породи мейн-кун, який вже два роки живе в родині Кемеронів в Маунді, штат Міннесота. Але у цього котика є незвична річ - його неймовірно довгий хвіст, який, до речі, заважає бавитися.

Крім Пагслі у родині є ще двоє котячих - сестра Вінні, сестра Герцогиня та брат Гомес. Усі вони також породи мейн-кун. А власники - фанати культових персонажів, тому Пагслі отримав ім'я на честь одного з сім'ї Аддамс.

"Коли я вперше відвезла його до ветеринара, він зайшов до кабінету і сказав: "Це дуже довгий хвіст!". Я тоді подивилася на свого кота якось інакше і подумала - це дійсно так?" - розповіла Аманда Кемерон.Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото)

У кота Пагслі найдовший у світі хвіст (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

Хвіст був темою розмов під час кожного візиту до ветеринара, і Аманда не могла позбутися думки, що її кіт - особливий.

"Тож я сказала про це своїм дітям, і звичайно, першою реакцією було дізнатися, чи є для цього титул Книги рекордів Гіннесса. І ви знаєте - був, і наш шок, Пагслі його побив", - додала власниця кота.

Ветеринари виміряли хвіст Пагслі та визначили, що він має колосальні 18,5 дюймів (46,99 сантиметра), що робить його гордим володарем найдовшого хвоста живого кота.

Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото)

Кіт Пагслі має найдовший у світі хвіст (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

Коти породи мейн-кун є найбільшими серед усіх інших, і вони мають багато густої шерсті. Зазвичай їм потрібно 4-5 років, щоб досягти свого повного розміру. Свої пухнасті хвости вони використовують як сидіння або щоб зігріватися взимку.

Аманда каже, що Пагслі ще дуже молодий, хоча знає деякі команди - наприклад, "сидіти". Але він має розпорядок дня "пустотливого котика": їсти, просити, їсти, спати, просити, їсти, спати, їсти. Вона додала, що у Пагслі золоте серце і він не такий вередливий, як інші коти у родині.

Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото)

У кота Пагслі велика родина (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

"Усі завжди хочуть зустрітися з ним і закохуються в його спокійну поведінку. Він урівноважений, навіть у нових ситуаціях, які можуть лякати інших котів. А ще він надзвичайно м'який і завжди муркоче. З ним чудово бути поруч. А коли гуляємо, його називають "місцевою знаменитістю", - розповіла Аманда.

Кіт Пагслі став рекордсменом Книги Гіннесса завдяки своєму хвосту (фото)

У кота Пагслі найдовший у світі хвіст (Фото: Книга рекордів Гіннесса)

У Пагслі велика родина: діти Фінлі та Джозефіна, сестри Вінні та Герцогиня (Датчесс) та брат Гомес. Гомес - ласкавий та романтичний, а Пагслі - порушник спокою та дуже креативний в іграх. Вінні - "мама-насідка", а Герцогиня - любить сваритися з братами.

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