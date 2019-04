ЦРУ завело страничку в Instagram: зачем это нужно

Фото: коллаж РБК-Украина

ЦРУ уже имеет аккаунты в соцсетях на Facebook, Twitter, YouTube и LinkedIn

ЦРУ завело официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Первый пост на страничке Центрального разведовательного управления США сопровождается фото рабочего места сотрудника ведомства.

На снимке видны стол, стул, книги и журналы, наушники, цветок в горшке, карты, будильник, пакет с надписью "совершенно секретное чтиво", а также парик и бейджик директора ЦРУ на имя Джины Хаспел.

В подписи к кадру указано "Я шпионю своим маленьким глазком" (I spy with my little eye), что является отсылкой к детской игре I spy, где один игрок загадывает некий предмет в его поле видимости и начинает игру этой фразой, а остальные должны угадать.

Отметим, что время, указанное на часах, показывает 8:46 - это момент теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, когда самолет протаранил северную башню Всемирного торгового центра.

Фото: instagram.com/cia

Аккаунт "@cia" является последним дополнением к существующему присутствию американского секретного агентства в соцсетях на Facebook, YouTube, LinkedIn и Twitter и знаменует собой новое усилие по активизации участия общественности, говорится в сообщении телеканала CBS.

Целью является намерение привлечь к работе в ЦРУ новых сотрудников. Сейчас на профиль подписаны уже более 27 тысяч пользователей.

ЦРУ "пришло" в Instagram в четверг, через неделю после того, как директор Джина Хаспел впервые представила этот план во время публичного выступления в Обернском университете в Алабаме.

В своем заявлении глава ведомства сказала: "Присоединение к Instagram - это еще один способ, которым мы делимся историями ЦРУ и привлекаем талантливых американцев для работы здесь. Через этот аккаунт мы познакомим с жизнью Агентства, но не можем обещать селфи из секретных локаций".

Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)

