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Иран взламывал системы ЦРУ при помощи запросов в Google, - Yahoo

Новости » Политика    03.11.2018 - 04:59
Иллюстративное фото (cia.gov)
Иллюстративное фото (cia.gov)

Это позволило полностью уничтожить агентурную сеть в Иране

Спецслужбы Ирана в 2010 году смогли взломать связи Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США при помощи простых поисковых запросов в Google, что позволяло проникать на сайты для общения ЦРУ со своей агентурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Yahoo News.

Источники издания рассказали, что это могло случиться из-за действий двойного иранского агента, который был занят ЦРУ. Он мог показать иранской разведке нужный сайт, что использовался разведывательным управлением для общения с агентурой.

Благодаря функции поиска с помощью логичных операторов Boolean Search, разведка Ирана смогла найти необходимые сайты, где ЦРУ производила общение. Это могло позволить иранским службам производить отслеживание посещения сайтов, а также места, что раскрывало целую сеть по работе агентов ЦРУ в их стране. 

Сообщается, что это могло привести к катастрофическим последствиям. Несколько иранских агентов были казнены и отправлены в тюрьму. Бывшие работники разведки уточнили, что по итогу агентурная сеть в Иране была полностью уничтожена. 

В мае 2011 года официальные источники Ирана сообщали, что в стране было разоблачено шпионскую сеть из 30 агентов ЦРУ.

Напомним, ЦРУ планирует расширить разведку по "сложным странам". Сложными странами в США обычно называют Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

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