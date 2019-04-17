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Стало известно, кто ведет Instagram Меган Маркл и принца Гарри

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 19:32
Стало известно, кто ведет Instagram Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри (коллаж РБК-Украина )

Меган Маркл и принц Гарри заинтриговали журналистов последней публикацией в Instagram

Меган Маркл, которая недавно завела совместную с принцем Гарри страницу в Instagram, скорее всего самостоятельно ведет блог герцогов Сассекских. Об этом сообщают западные таблоиды.

На Instagram-странице звездной королевской пары, которая уже набрала 4,7 млн подписчиков, регулярно появляются публикации. Журналисты заинтересовались, кто же модерирует аккаунт Меган и Гарри.

Так, у некоторых представителей СМИ, закрались подозрения, что герцогиня делает это самостоятельно, по крайней мере это касается последней публикации.

Стало известно, кто ведет Instagram Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Дело в том, что в посте, в котором Меган и Гарри благодарят своих поклонников за то, что те отказались от подарков для будущего малыша в пользу благотворительности, используется слово "diapers" (подгузники). Это слово редко употребляют в Великобритании, однако в США, откуда родом Меган, это слово довольно распространено.

Стало известно, кто ведет Instagram Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл сама ведет Instagram герцогов Сассекских (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Напомним, что Instagram-страница герцогов Сассекских за первые шесть часов установила мировой рекорд - аккаунт набрал миллион подписчиков.

К слову, Меган Маркл так запутала общественность с датой рождения будущего малыша, что намеки на то, что малыш уже родился, начинают искать во всех официальных сообщениях из Королевского дворца.

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