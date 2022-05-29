Без цинка организм человека начинает болеть: сколько его нужно в сутки и в каких продуктах он есть

Цинк стоит на втором месте по важности для организма - после железа. Дефицит цинка может вызвать необратимые последствия. Самостоятельно цинк в организме человека не вырабатывается, но он очень важен для стабильной работы всех систем органов, гормональной системы и сильного иммунитета.

Чем проявляется нехватка цинка

Ухудшение ночного зрение

Постоянная усталость глаз

Выпадение волос

Медленное заживление ран

Серые оттенки кожного покрова

Расстройства пищеварения

Нарушение вкуса и обоняния

Снижение концентрации

Дистрофия

Нарушение работы нервной системы (раздражительность и высокая нервная возбудимость)

Быстрая утомляемость

Проблемы с кожей (воспаления, угри, высыпания, экземы)

Снижение синтеза коллагена

Задержка полового созревания у девочек

Нарушение менструального цикла

Снижение уровня тестостерона у мужчин

Запасы цинка в организме сильно истощают употребление алкоголя и большое количество кофе, прием гормональных препаратов, восстановление после операций и тяжелых травм.

В группе риска находятся вегетарианцы, беременные, диабетики и люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Сколько нужно ежедневно цинка

Мужчинам рекомендуется съедать 11 мг цинка в день, а женщинам - не менее 8 мг в день. Цинк играет большую роль в таких процессах, как пищеварение и обмен веществ. Он необходим для здоровой кожи, уменьшения возрастных повреждений глаз и поддержания слизистых оболочек.

Цинк отлично повышает иммунитет, снижает риск развития воспалительных процессов, минимизирует уровень гормона кортизола (гормона стресса). А также улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует уровень сахара в крови.

В каких продуктах содержится много цинка

Мясо - курица, говядина, свинина. В них много не только белка, но и цинка. Больше всего этого минерала в красном мясе. Кусок говяжьей вырезки в 85 г даст организму 8,44 цинка.

Яйца - цинка в них содержится умеренное количество. В одном крупном яйце около 5% суточной нормы.

Картофель - одна большая картофелина содержит 1 мг цинка, примерно 9% от суточной нормы.

Бобовые - нут, чечевица, фасоль. В них содержится значительное количество цинка. В половине чашки вареной или консервированной фасоли около 2,9 мг цинка, то есть - 26% от суточной нормы.

Орехи - употребление кедровых орехов, кешью и миндаля может увеличить количество цинка. В 100 г миндаля содержится 2,2 мг цинка - 18% от суточной дозы. Порция кешью в 28 г содержит 15% суточной нормы.

Темный шоколад - чем темнее шоколад, тем больше цинка. При содержании какао от 60 до 69% - 0,75 мг цинка на 28 г шоколада. При содержании какао от 75 до 80% - содержится 0,9 мг. В одной 100-граммовой плитке 70-85% шоколада содержится 3,3 мг цинка или 30% суточной дозы.

Больше всего цинка в устрицах - 60 мг на 100г, и в телячьей печени - 15 мг на 100 г. Стоит помнить о том, что цинк в продуктах всасывается всего на 20-40%.

Передозировка цинка

Передозировка цинка бывает крайне редко, для этого нужно принять сразу более 40 мг. При передозировке может возникнуть тошнота, диарея, рвота, боли в животе, симптомы ОРЗ.

Кроме того, повышенное употребление цинка может нарушить усвояемость меди, а это потянет за собой другие проблемы в организме.

Важно! Прием цинка с антибиотиками нежелателен, так как минерал будет влиять на усвояемость лекарств в организме.