Без цинку організм людини починає хворіти: скільки його потрібно на добу і в яких продуктах він є

Цинк стоїть на другому місці за важливістю для організму - після заліза. Дефіцит цинку може викликати незворотні наслідки. Самостійно цинк в організмі людини не виробляється, але він дуже важливий для стабільної роботи всіх систем органів, гормональної системи та сильного імунітету.

Чим проявляється нестача цинку

Погіршення нічного зору

Постійна втома очей

Випадання волосся

Повільне загоєння ран

Сірі відтінки шкірного покриву

Розлади травлення

Порушення смаку і нюху

Зниження концентрації

Дистрофія

Порушення роботи нервової системи (дратівливість і висока нервова збудливість)

Швидка стомлюваність

Проблеми зі шкірою (запалення, вугри, висипання, екземи)

Зниження синтезу колагену

Затримка статевого дозрівання у дівчаток

Порушення менструального циклу

Зниження рівня тестостерону у чоловіків

Запаси цинку в організмі сильно виснажують вживання алкоголю і велика кількість кави, прийом гормональних препаратів, відновлення після операцій і важких травм.

У групі ризику знаходяться вегетаріанці, вагітні, діабетики та люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Скільки потрібно щодня цинку

Чоловікам рекомендується з'їдати 11 мг цинку в день, а жінкам - не менше 8 мг в день. Цинк відіграє велику роль в таких процесах, як травлення та обмін речовин. Він необхідний для здорової шкіри, зменшення вікових пошкоджень очей і підтримки слизових оболонок.

Цинк відмінно підвищує імунітет, знижує ризик розвитку запальних процесів, мінімізує рівень гормону кортизолу (гормону стресу). А також покращує роботу серцево-судинної системи, нормалізує рівень цукру в крові.

У яких продуктах міститься багато цинку

Яловичина - курка, яловичина, свинина. У них багато не тільки білка, але і цинку. Найбільше цього мінералу в червоному м'ясі. Шматок яловичої вирізки в 85 г дасть організму 8,44 цинку.

Яйце - цинку в них міститься помірна кількість. В одному великому яйці близько 5% добової норми.

Картопля - одна велика картоплина містить 1 мг цинку, приблизно 9% від добової норми.

Бобові - нут, сочевиця, квасоля. У них міститься значна кількість цинку. У половині чашки вареної або консервованої квасолі близько 2,9 мг цинку, тобто - 26% від добової норми.

Горіх - вживання кедрових горіхів, кеш'ю і мигдалю може збільшити кількість цинку. У 100 г мигдалю міститься 2,2 мг цинку - 18% від добової дози. Порція кеш'ю у 28 г містить 15% добової норми.

Темний шоколад - чим темніше шоколад, тим більше цинку. При вмісті какао від 60 до 69% - 0,75 мг цинку на 28 г шоколаду. При вмісті какао від 75 до 80% - міститься 0,9 мг. В одній 100-грамової плитці 70-85% шоколаду міститься 3,3 мг цинку або 30% добової дози.

Найбільше цинку в устрицях - 60 мг на 100г, і в телячої печінки - 15 мг на 100 г. Варто пам'ятати про те, що цинк в продуктах всмоктується всього на 20-40%.

Передозування цинку

Передозування цинку буває вкрай рідко, для цього потрібно прийняти відразу понад 40 мг. При передозуванні може виникнути нудота, діарея, блювота, болі в животі, симптоми ГРЗ.

Крім того, підвищене вживання цинку може порушити засвоюваність міді, а це потягне за собою інші проблеми в організмі.

Важливо! Прийом цинку з антибіотиками небажаний, оскільки мінерал буде впливати на засвоюваність ліків в організмі.