RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без цинку організм людини починає хворіти: скільки його потрібно на добу і в яких продуктах він є

Скільки цинку потрібно щодня і в яких простих продуктах він є(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Цинк - дуже важливий мікроелемент для організму людини. Він необхідний для роботи понад 300 ферментів і бере участь у багатьох важливих процесах. Брак цинку в організмі видно практично відразу: тьмяна шкіра, проблеми з волоссям, порушення концентрації, дратівливість і швидка стомлюваність.

Скільки людині потрібно вживати цинку щодня і в яких звичайних продуктах його найбільше, розповіла доктор Толстікова з "школи здоров'я".

Цинк стоїть на другому місці за важливістю для організму - після заліза. Дефіцит цинку може викликати незворотні наслідки. Самостійно цинк в організмі людини не виробляється, але він дуже важливий для стабільної роботи всіх систем органів, гормональної системи та сильного імунітету.

Чим проявляється нестача цинку

  • Погіршення нічного зору
  • Постійна втома очей
  • Випадання волосся
  • Повільне загоєння ран
  • Сірі відтінки шкірного покриву
  • Розлади травлення
  • Порушення смаку і нюху
  • Зниження концентрації
  • Дистрофія
  • Порушення роботи нервової системи (дратівливість і висока нервова збудливість)
  • Швидка стомлюваність
  • Проблеми зі шкірою (запалення, вугри, висипання, екземи)
  • Зниження синтезу колагену
  • Затримка статевого дозрівання у дівчаток
  • Порушення менструального циклу
  • Зниження рівня тестостерону у чоловіків

Запаси цинку в організмі сильно виснажують вживання алкоголю і велика кількість кави, прийом гормональних препаратів, відновлення після операцій і важких травм.

У групі ризику знаходяться вегетаріанці, вагітні, діабетики та люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Скільки потрібно щодня цинку

Чоловікам рекомендується з'їдати 11 мг цинку в день, а жінкам - не менше 8 мг в день. Цинк відіграє велику роль в таких процесах, як травлення та обмін речовин. Він необхідний для здорової шкіри, зменшення вікових пошкоджень очей і підтримки слизових оболонок.

Цинк відмінно підвищує імунітет, знижує ризик розвитку запальних процесів, мінімізує рівень гормону кортизолу (гормону стресу). А також покращує роботу серцево-судинної системи, нормалізує рівень цукру в крові.

У яких продуктах міститься багато цинку

Яловичина - курка, яловичина, свинина. У них багато не тільки білка, але і цинку. Найбільше цього мінералу в червоному м'ясі. Шматок яловичої вирізки в 85 г дасть організму 8,44 цинку.

Яйце - цинку в них міститься помірна кількість. В одному великому яйці близько 5% добової норми.

Картопля - одна велика картоплина містить 1 мг цинку, приблизно 9% від добової норми.

Бобові - нут, сочевиця, квасоля. У них міститься значна кількість цинку. У половині чашки вареної або консервованої квасолі близько 2,9 мг цинку, тобто - 26% від добової норми.

Горіх - вживання кедрових горіхів, кеш'ю і мигдалю може збільшити кількість цинку. У 100 г мигдалю міститься 2,2 мг цинку - 18% від добової дози. Порція кеш'ю у 28 г містить 15% добової норми.

Темний шоколад - чим темніше шоколад, тим більше цинку. При вмісті какао від 60 до 69% - 0,75 мг цинку на 28 г шоколаду. При вмісті какао від 75 до 80% - міститься 0,9 мг. В одній 100-грамової плитці 70-85% шоколаду міститься 3,3 мг цинку або 30% добової дози.

Найбільше цинку в устрицях - 60 мг на 100г, і в телячої печінки - 15 мг на 100 г. Варто пам'ятати про те, що цинк в продуктах всмоктується всього на 20-40%.

Передозування цинку

Передозування цинку буває вкрай рідко, для цього потрібно прийняти відразу понад 40 мг. При передозуванні може виникнути нудота, діарея, блювота, болі в животі, симптоми ГРЗ.

Крім того, підвищене вживання цинку може порушити засвоюваність міді, а це потягне за собою інші проблеми в організмі.

Важливо! Прийом цинку з антибіотиками небажаний, оскільки мінерал буде впливати на засвоюваність ліків в організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими продуктами не варто поєднувати буряк.

А також розповідали про те, що лікарі назвали найкорисніший сухофрукт.

Читайте РБК-Україна в Google News
витаминыЗдорове харчування