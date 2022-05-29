Без цинку організм людини починає хворіти: скільки його потрібно на добу і в яких продуктах він є

Цинк - дуже важливий мікроелемент для організму людини. Він необхідний для роботи понад 300 ферментів і бере участь у багатьох важливих процесах. Брак цинку в організмі видно практично відразу: тьмяна шкіра, проблеми з волоссям, порушення концентрації, дратівливість і швидка стомлюваність.
Скільки людині потрібно вживати цинку щодня і в яких звичайних продуктах його найбільше, розповіла доктор Толстікова з "школи здоров'я".
Цинк стоїть на другому місці за важливістю для організму - після заліза. Дефіцит цинку може викликати незворотні наслідки. Самостійно цинк в організмі людини не виробляється, але він дуже важливий для стабільної роботи всіх систем органів, гормональної системи та сильного імунітету.
Запаси цинку в організмі сильно виснажують вживання алкоголю і велика кількість кави, прийом гормональних препаратів, відновлення після операцій і важких травм.
У групі ризику знаходяться вегетаріанці, вагітні, діабетики та люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Чоловікам рекомендується з'їдати 11 мг цинку в день, а жінкам - не менше 8 мг в день. Цинк відіграє велику роль в таких процесах, як травлення та обмін речовин. Він необхідний для здорової шкіри, зменшення вікових пошкоджень очей і підтримки слизових оболонок.
Цинк відмінно підвищує імунітет, знижує ризик розвитку запальних процесів, мінімізує рівень гормону кортизолу (гормону стресу). А також покращує роботу серцево-судинної системи, нормалізує рівень цукру в крові.
Яловичина - курка, яловичина, свинина. У них багато не тільки білка, але і цинку. Найбільше цього мінералу в червоному м'ясі. Шматок яловичої вирізки в 85 г дасть організму 8,44 цинку.
Яйце - цинку в них міститься помірна кількість. В одному великому яйці близько 5% добової норми.
Картопля - одна велика картоплина містить 1 мг цинку, приблизно 9% від добової норми.
Бобові - нут, сочевиця, квасоля. У них міститься значна кількість цинку. У половині чашки вареної або консервованої квасолі близько 2,9 мг цинку, тобто - 26% від добової норми.
Горіх - вживання кедрових горіхів, кеш'ю і мигдалю може збільшити кількість цинку. У 100 г мигдалю міститься 2,2 мг цинку - 18% від добової дози. Порція кеш'ю у 28 г містить 15% добової норми.
Темний шоколад - чим темніше шоколад, тим більше цинку. При вмісті какао від 60 до 69% - 0,75 мг цинку на 28 г шоколаду. При вмісті какао від 75 до 80% - міститься 0,9 мг. В одній 100-грамової плитці 70-85% шоколаду міститься 3,3 мг цинку або 30% добової дози.
Найбільше цинку в устрицях - 60 мг на 100г, і в телячої печінки - 15 мг на 100 г. Варто пам'ятати про те, що цинк в продуктах всмоктується всього на 20-40%.
Передозування цинку буває вкрай рідко, для цього потрібно прийняти відразу понад 40 мг. При передозуванні може виникнути нудота, діарея, блювота, болі в животі, симптоми ГРЗ.
Крім того, підвищене вживання цинку може порушити засвоюваність міді, а це потягне за собою інші проблеми в організмі.
Важливо! Прийом цинку з антибіотиками небажаний, оскільки мінерал буде впливати на засвоюваність ліків в організмі.
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