Такая полезная свекла: с чем ее можно сочетать, а с чем - не стоит

Свекла считается самым полезным овощем и ее целебные свойства известны с древних времен. Изначально свеклу использовали только как лекарственное средство, а уже потом стали употреблять в пищу, и она заняла почетное место среди самых необходимых овощей.

Чем полезна свекла, с какими продуктами ее стоит комбинировать, а с чем ее употреблять категорически не стоит - читайте в материале ниже.

В чем полезность свеклы

В свекле содержится много антиоксидантов, витаминов группы В, железа, кобальта, цинка и фосфора. Регулярное употребление свеклы является профилактикой онкологических заболеваний, анемии, рахита у детей.

Природные антисептики, которые есть в свекле, помогают снижать и даже лечить некоторые инфекционные заболевания. А еще свекла предотвращает развитие микробов в желудке и кишечнике. Ее активно включают в диету при лечении гипертонии, цинги, диабета и почечнокаменной болезни.

Срез свежей свеклы, а также листья - помогают при заживлении ран. А свекольный сок - уникальное средство для улучшения перистальтики желудка и предотвращения запоров.

Все свои питательные и лечебные средства свекла сохраняет как в сыром виде, так и после термической обработки. Поэтому, салаты из свеклы и борщ - это не только вкусно, но и очень полезно.

С чем стоит приготовить свеклу

Грамотное сочетание продуктов в разных блюдах со свеклой помогает раскрыть вкус не только этого овоща, но и остальных ингредиентов. Свекла прекрасно сочетается с другими овощами: морковью, картофелем, луком, чесноком, зеленью. А еще - с орехами и сухофруктами.

Попробуйте добавить в салат из свеклы немного чернослива и грецких орехов. А еще отличный вкус у свеклы в сочетании с козьим сыром или сыром фета. Дополнить можно рукколой, свежими или запеченными яблоками.

Прекрасно свекла сочетается с мясными и рыбными блюдами. А еще рекомендуем попробовать салат из отварной свеклы, яиц и маринованных огурцов. Сюда можно добавить и грибы.

С чем свеклу комбинировать не стоит

Не рекомендуется соединять свеклу одновременно с чесноком и майонезом. Если вы без этого соуса не можете, то сделайте его дома самостоятельно.

А вот с чесноком будьте осторожны. Такой салат очень полезен, но в очень небольших количествах. Дело в том, что в сочетании этот салат дает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сердце, поэтому не стоит налегать на такое блюдо.

Еще свекла способна увеличивать концентрацию соляной кислоты в желудочном соке, что может привести к проблемам у людей с гастритом.

Также не стоит употреблять свеклу гипотоникам, людям со склонностью к диареям и с синдромом раздраженного кишечника. Очень осторожно ее можно употреблять людям с остеопорозом, так как большое количество свеклы может вымывать кальций из организма.

В небольших количествах свеклу можно есть детям до трех лет и женщинам пожилого возраста.