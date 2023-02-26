Цими звичними діями ви можете не на жарт образити вашого кота

5 дій господаря, які можуть образити кота

Не можна кричати не лише на кішку, а й в її присутності. Для котів з їхнім чуйним слухом гучні звуки просто нестерпні. Саме тому коти бояться гучних пилососів та інших шумних пристроїв.

Старайтеся не залишати кішку надовго одну. Всупереч поширеній думці, що "кішка гуляє сама по собі", вона погано переносить самотність.

При цьому постійної настирливої уваги господаря кішка так само не потребує. Коли кіт зайнятий своїми справами (відпочиває на дивані, вилизується), його краще не турбувати.

А от у господаря особистого простору не повинно бути. Кішці потрібно знати все, що відбувається на її території, зачинені двері - привід для серйозної образи. Тоже не варто виставляти котика за двері, якщо він хоче дослідити кімнату.

І ще одне: ваша кішка точно на вас образиться, якщо ви заведете другого вихованця. Навіть якщо це буде лише черепашка.

Що кішки не розуміють

Цікаво, що у кішок, як і у всіх інших тварин, відсутнє уявлення про добро і зло. Саме тому годованець дотримуватиметься заборон господаря і поводитиметься добре тільки в його присутності.

А ще кішка не здатна зрозуміти добрих намірів господаря, який робить їй укол або обмежує її в харчуванні за рекомендацією ветеринара.