Этими привычными действиями вы можете не на шутку обидеть вашего кота

5 действий хозяина, которые могут оскорбить кота

Нельзя кричать не только на кошку, но и в ее присутствии. Для кошек с их чутким слухом громкие звуки просто невыносимы. Поэтому коты боятся громких пылесосов и других шумных устройств.

Старайтесь не оставлять кошку надолго одну. Вопреки распространенному мнению, что "кошка гуляет сама по себе", она плохо переносит одиночество.

При этом в постоянном назойливом внимании хозяина кошка так же не нуждается. Когда кот занят своими делами (отдыхает на диване, вылизывается), его лучше не беспокоить.

А вот у хозяина личного пространства не должно быть. Кошке нужно знать все, что происходит на ее территории, закрытая дверь - повод для серьезной обиды. Не стоит выставлять котика за дверь, если он хочет исследовать комнату.

И еще одно: ваша кошка точно на вас обидится, если вы заведете другого питомца. Даже если это будет только черепашка.

Что кошки не понимают

Интересно, что у кошек, как и у всех других животных, отсутствует представление о добре и зле. Именно поэтому питомец будет придерживаться запретов хозяина и вести себя хорошо только в его присутствии.

А еще кошка не способна понять благих намерений хозяина, делающего ей укол или ограничивающего ее в питании по рекомендации ветеринара.