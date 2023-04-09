За цими схемами маніпулятори керують вами. Ось як можна захистити себе

Які бувають маніпуляції

"Щоразу, зустрічаючись з будь-якою формою маніпуляцій, не намагайтеся виправдовуватися, "перевиховувати" та / або "рятувати" маніпулятора, чекати, поки він/вона зміниться, не намагайтеся щось доводити людині, яка регулярно вдається до маніпуляцій", - радять експерти.

Вони рекомендують намагатися максимально уникати таких людей, наскільки це можливо.

"А якщо з якихось причин це неможливо, то відстежуйте маніпуляції, не залучайтеся до них емоційно, відстоюйте свої кордони та нейтралізуйте погрози", - додають фахівці.

Також вони пояснюють, які бувають маніпулятивні схеми, як себе захистити від них.

Газлайтинг

Це форма психологічного насильства, головне завдання якого змусити людину сумніватись в об'єктивності свого світосприйняття, а також у самій реальності. Це психологічні маніпуляції задля того, щоб виставити людину "дефективною", "ненормальною".

Газлайтинг - це одна із найбільш руйнівних маніпулятивних тактик, адже її мета - спотворення і руйнування вашої реальності. Газлайтинг послідовно знижує вашу здатність довіряти самому собі і неминуче позбавляє вас відчуття, що ви маєте повне право назвати насильство та жорстоке поводження своїми іменами.

Нейтралізувати ефект газлайтингу можна докладно описуючи події на папері, в повідомленнях, розповідаючи про них друзям або постійно ділитися ними у групі підтримки та при роботі з психотерапевтом.

Схема "переміщення воріт"

Маніпулятори використовують логічну помилку під назвою "переміщення воріт" для створення ситуації, у яких вони матимуть всі підстави для вічного невдоволення вами.

Так відбувається, коли ви навели всі можливі у світі докази на користь своєї думки або виконали всі їхні прохання та умови, а вони висувають все нові й нові умови або вимагають більше доказів.

Не варто грати у такі ігри. Наполягайте на своїй позиції, зрозумійте, що ви гідна людина і не дозволяйте іншим постійно нав'язувати вам відчуття, що ви неповноцінні або чогось недостойні.

Агресивні жарти

Проблема не у вашому почутті гумору, а в прихованому сенсі жарту. Деякі люди насолоджуються, відпускаючи на вашу адресу саркастичні зауваження. Зазвичай вони подаються, як просто жарти. І це дозволяє їм говорити огидні речі, продовжуючи прикидатися невинними.

А щоразу, коли ви обурюєтеся нетактовністю і грубістю зауваження, вас звинувачують у відсутності почуття гумору. Вас намагаються переконати, що це все лише невинна забава. Але це не так.

Тріангуляція

Один із найрозумніших способів, якими токсичні люди відволікають вас від своїх дій. Це переключення вашої уваги на уявну загрозу з боку іншої людини. Це називається тріангуляція.

Маніпулятори люблять передавати свідомо неправдиву інформацію про те, що "інші про вас говорять".

Щоб протистояти цій тактиці, усвідомте, що третім учасником драми теж маніпулюють, він/вона теж жертва, а не ворог.

Спробуйте "перенацілити тріангуляцію" або залучіться підтримкою стороннього спостерігача, який не підпадає під вплив.

Чорний піар

Якщо людям не вдається контролювати вашу думку про себе, вони починають працювати з чужою думкою про вас. Вони прикидаються мучениками, доки на вас не навісять ярлик з написом "лиходій".

Чорний піар - це запобіжний удар, спрямований на знищення вашої репутації та очорнення вашого імені.

Іноді справжнім "злим геніям" навіть вдається розділити і панувати, нацьковуючи двох людей або групи людей одне на одного.

Не дозволяйте їм досягати успіху. Документуйте будь-які форми цькування. І в жодному разі не потрапляйте на гачок: не дозволяйте їм спровокувати вас, поводьтесь так, щоб їхня брехня залишилась брехнею.