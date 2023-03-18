Як зрозуміти, що вами маніпулюють? 7 фраз, які видають злі наміри співрозмовника

Часто людина при розмові навіть не підозрює, що нею намагаються зманіпулювати. Співрозмовник певними фразами змушує опонента відчувати себе незаслужено винним. Такі прийоми крадуть енергію та заважають нормальній комунікації між людьми.

Про те, які фрази видають маніпулятора, розповіла психолог Євгенія Шевченко на сторінці в Instagram .

Які розпізнати маніпулятора

"Ви помітили, що після спілкування з певною людиною зазвичай відчуваєте почуття провини, страху і навіть сорому? Ви шукаєте проблему в собі, а вона, швидше за все, криється зовсім в іншій людині. Ім`я їй - маніпулятор. Є фрази, які повинні стати для вас дзвіночком, що вами маніпулюють", - пише експерт.

Психолог зібрала 7 найпоширеніших фраз, які застосовують психологи. Шевченко радить зважати на них при розмові з іншими.

"Ти все перебільшуєш"

"Звісно, всі ми іноді надаємо великого значення дрібницям. Але у випадку з маніпулятором ви по факту завжди праві і інтуїція вас не підводить. Маніпулятори будуть навмисно робити те, що змусить вас відчувати себе параноїком. Наприклад, фліртувати з колишньою на очах у всіх, а вам казати, що ви робите з мухи слона", - пояснює психолог.

"Ти надто чутлива/надто гостро реагуєш"

Насправді справа не в тому, що людина надто чутлива, а в тому, що маніпулятору все одно на ваші емоції, стверджує Шевченко.

"Я ж просто жартую"

Насмішками маніпулятор отруює вам життя, зливає агресію, дізнається ваші больові точки, а заодно і підіймає собі самооцінку.

"Я такого ніколи не говорив/не робив"

"Змушуючи вас сумніватись в тому, що маніпулятор сказав чи зробив, він ставить під сумнів вашу адекватність. І скоро ви можете навіть сумніватись у вірності своїх відчуттів", - каже психолог.

"Ти збожеволіла/п‘яна/ревнуєш"

Наклеювання ярликів - улюблений інструмент маніпулятора. Так він хоче уникнути відповідальності за свою поведінку перед вами.

"Я такий, який я є"

Є ще варіація даної фрази - "Щось не подобається? Я можу піти!". Це пряма маніпуляція. Тиснення на страх втратити, страх самотності. Тим самим маніпулятор знімає з себе відповідальність за все, що він робить і вимагає повного прийняття, без бажання домовлятись з вами.

"З тобою неможливо говорити"

У цей момент маніпулятор просто не хоче вас слухати, тому що те, що ви говорите йому не подобається.

"Зрозумівши, що вами намагаються управляти головне - зберігати самоконтроль і стояти на своєму", - радить психолог.