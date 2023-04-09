По этим схемам манипуляторы управляют вами. Вот как можно защитить себя

Какие бывают манипуляции

"Каждый раз, встречаясь с какой-либо формой манипуляций, не пытайтесь оправдываться, "перевоспитывать" и/или "спасать" манипулятора, ждать, пока он/она изменится, не пытайтесь что-то доказывать человеку, регулярно прибегающему к манипуляциям", - советуют эксперты.

Они рекомендуют стараться максимально избегать таких людей, по возможности.

"А если по каким-то причинам это невозможно, то отслеживайте манипуляции, не вовлекайтесь к ним эмоционально, отстаивайте свои границы и нейтрализуйте угрозы", - добавляют специалисты.

Также они объясняют, какие бывают манипуляционные схемы, как себя оградить от них.

Газлайтинг

Это форма психологического насилия, главная задача которого заставить человека сомневаться в объективности своего мировосприятия, а также в самой реальности. Это психологические манипуляции для того, чтобы выставить человека "дефективным", "ненормальным".

Газлайтинг - это одна из самых разрушительных манипуляционных тактик, ведь ее цель - искажение и разрушение вашей реальности. Газлайтинг последовательно снижает вашу способность доверять самому себе и неизбежно избавляет вас от ощущения, что вы имеете полное право назвать насилие и жестокое обращение своими именами.

Нейтрализовать эффект газлайтинга можно подробно описывая события на бумаге, в сообщениях, рассказывая о них друзьям или постоянно делиться ими в группе поддержки и при работе с психотерапевтом.

Схема "перемещения ворот"

Манипуляторы используют логическую ошибку под названием "перемещение ворот" для создания ситуации, в которой у них будут все основания для вечного недовольства вами.

Так происходит, когда вы привели все возможные в мире доказательства в пользу своего мнения или выполнили все их просьбы и условия, а они выдвигают все новые и новые условия или требуют больше доказательств.

Не следует играть в такие игры. Настаивайте на своей позиции, поймите, что вы достойный человек и не позволяйте другим постоянно навязывать вам ощущение, что вы ущербны или чего-то недостойны.

Агрессивные шутки

Проблема не в вашем чувстве юмора, а в скрытом смысле шутки. Некоторые люди наслаждаются, отпуская в ваш адрес саркастические замечания. Обычно они преподносятся, как просто шутки. И это позволяет им говорить отвратительные вещи, продолжая притворяться невинными.

А всякий раз, когда вы возмущаетесь бестактностью и грубостью замечания, вас обвиняют в отсутствии чувства юмора. Вас пытаются убедить, что это всего лишь невинная забава. Но это не так.

Триангуляция

Один из самых умных способов, которыми токсичные люди отвлекают вас от своих действий. Это переключение вашего внимания на мнимую угрозу со стороны другого человека. Это называется триангуляцией.

Манипуляторы любят передавать заведомо ложную информацию о том, что "другие говорят о вас".

Чтобы противостоять этой тактике, осознайте, что третьим участником драмы тоже манипулируют, он тоже жертва, а не враг.

Попытайтесь "перенацелить триангуляцию" или получите поддержку стороннего наблюдателя, который не подвергается влиянию.

Черный пиар

Если людям не удается контролировать ваше мнение о себе, они начинают работать с чужим мнением о вас. Они притворяются мучениками, пока на вас не навесят ярлык с надписью "злодей".

Черный пиар - это предохранительный удар, направленный на уничтожение вашей репутации и очернение вашего имени.

Иногда настоящим "злым гениям" даже удается разделить и властвовать, натравливая двух людей или группы людей друг на друга.

Не позволяйте им добиваться успеха. Документируйте любые формы травли. И ни в коем случае не попадайте на крючок: не позволяйте им спровоцировать вас, ведите себя так, чтобы их ложь осталась ложью.