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Як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі: поради українцям

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Україна, Субота 18 березня 2023 08:53
Як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі: поради українцям Фото: українцям пояснили, розрізнити фейки та маніпуляції у мережі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Від початку повномасштабного вторгнення ворог розпочав не лише збройну агресію проти України, але й інформаційну війну. Українцям порадили, як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

  • Увага на заголовки

Українців закликають у соцмережах звертати уваги на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: "100% інфа", "терміновий репост" тощо, то це все ознаки фейкових новин.

  • Емоційність повідомлень

У Мінреінтеграції зазначають, що надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк. Адже завдання таких новин - "вимкнути" раціональне сприйняття читача.

  • Перевіряйте посилання

Коли у мережі бачили URL-адресу новини чи то "офіційноъ заяви" - обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для поширення чуток або фейків часто створюють копії відомих та авторитетних сайтів.

  • Першоджерело

Обов'язково потрібно з'ясовувати першоджерело інформації, яку поширюєте. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність інших публікацій може вказувати на фейк.

  • Обмежте кількість каналів

Це допоможе обмежити потрапляння фейків та маніпуляцій у ваше інформаційне поле. Звертайтеся до перевірених джерел, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.

Також українцям радять критично ставитися до новин, а також перевірять повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади.

Нагадаємо, раніше кіберполіція пояснила, як захистити себе в інтернеті та від онлайн-шахраїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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