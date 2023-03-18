Як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі: поради українцям
Від початку повномасштабного вторгнення ворог розпочав не лише збройну агресію проти України, але й інформаційну війну. Українцям порадили, як вберегтися від фейків та маніпуляцій у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Увага на заголовки
Українців закликають у соцмережах звертати уваги на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: "100% інфа", "терміновий репост" тощо, то це все ознаки фейкових новин.
- Емоційність повідомлень
У Мінреінтеграції зазначають, що надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк. Адже завдання таких новин - "вимкнути" раціональне сприйняття читача.
- Перевіряйте посилання
Коли у мережі бачили URL-адресу новини чи то "офіційноъ заяви" - обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для поширення чуток або фейків часто створюють копії відомих та авторитетних сайтів.
- Першоджерело
Обов'язково потрібно з'ясовувати першоджерело інформації, яку поширюєте. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність інших публікацій може вказувати на фейк.
- Обмежте кількість каналів
Це допоможе обмежити потрапляння фейків та маніпуляцій у ваше інформаційне поле. Звертайтеся до перевірених джерел, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.
Також українцям радять критично ставитися до новин, а також перевірять повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади.
Нагадаємо, раніше кіберполіція пояснила, як захистити себе в інтернеті та від онлайн-шахраїв.
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