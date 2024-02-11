"Цілий зоопарк". Експерт показав, скільки мікробів "живе" у салатах з Ашану: відео

Що показали результати дослідження

Хімік взяв в Ашані для перевірки 4 салати - олів'є, європейський, курячий та крабовий. Із кожного стерильною паличкою взяв зразки та помістив у термостат на добу, щоб виявити мікроби.

"Результати салату олів'є виявились чистими, у курячому були невеличкі колонії, у крабовому - життя аж забагато, у європейському - просто цілий зоопарк", - коментує Репіч.

Після цього хімік відправив зразки у біолабораторію, аби визначити наскільки небезпечні ці мікроби.

"У олів'є виявили дві бактерії, які широко зустрічаються у природі і серйозної небезпеки не несуть. Така ж сама ситуація із курячим салатом. А от у європейському знайшли Enterobacter cloacae - сама назва говорить про те, звідки ця бактерія взялася. Це маркер фекального забруднення. У готових продуктах ця бактерія не допускається", - каже хімік.

Він додає, що з чотирьох салатів фекальну флору виявили лише в одному і це ще непоганий результат.

Реакція користувачів на експеримент

На дослідження Репіча відреагувало багато користувачів, які активно прокоментували його пост із результатами експерименту.

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