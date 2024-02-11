"Целый зоопарк". Эксперт показал, сколько микробов "живет" в салатах из Ашана: видео

Что показали результаты исследования

Химик взял в Ашане для проверки 4 салата - оливье, европейский, куриный и крабовый. С каждого стерильной палочкой взял образцы и поместил в термостат на сутки, чтобы обнаружить микробы.

"Результаты салата оливье оказались чистыми, в курином были небольшие колонии, в крабовом - слишком много жизни, в европейском - прям целый зоопарк", - комментирует Репич.

После этого химик отправил образцы в биолабораторию, чтобы определить, насколько опасны эти микробы.

"В оливье обнаружили две бактерии, которые широко встречаются в природе и серьезной опасности не несут. Такая же ситуация с куриным салатом. А вот в европейском нашли Enterobacter cloacae - само название говорит о том, откуда эта бактерия взялась. Это маркер фекального загрязнение. В готовых продуктах эта бактерия не допускается", - говорит химик.

Он добавляет, что из четырех салатов фекальную флору обнаружили только в одном и это еще хороший результат.

Реакция пользователей на эксперимент

На исследование Репича отреагировало много пользователей, которые активно прокомментировали его пост с результатами эксперимента.

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