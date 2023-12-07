І ми це все їмо. Хімік показав, скільки мікробів живе на кухонній дошці (відео)

Усім нам здається, що якщо добре помити кухонне приладдя, то воно буде чистим. Втім, від людського ока ховаються мільйони мікробів, яких просто не реально позбутись. І одним із найбрудніших кухонних предметів є дошка.

Про те, які мікроби можуть жити на кухонній дошці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію хіміка Гліба Репіча в Instagram .

Скільки мікробів живе на кухонній дошці

Хімік для свого експерименту взяв три дошки - дерев'яну, пластмасову та кам'яну. Кожну дошку протягом тривалого часу використовували під час приготування страв, але перед дослідженням Репіч їх ретельно помив та з кожної взяв бактеріальний посів. Потім помістив зразки на добу у термостат. Із дерев'яної дошки він додатково ще взяв зразки, щоб перевірити, чи є там колонії грибів.

Через добу хімік отримав результати. Найбільше мікробів виросло на пластмасовій дошці. На дерев'яній їх було менше, а от на кам'яній - колоній не виросло.

"Це фекальні бактерії. Може бути будь-що - від кишкової палички до сальмонели. Вони завжди присутні в м'ясі і потрапляють туди із кишківника курей, коли їх вбивають. Але це й не дивно, бо на пластикових та дерев'яних дошках утворюються глибокі тріщини, в яких накопичуються бруд, пліснява та бактерії, тому їх просто неможливо відмити до кінця", - каже Репіч.

Він також додав, що дерево само собою є гарним субстратом для вирощування грибків. А от на дошках зі штучного каменю не утворюються тріщини, тому їх легко відмити від залишків їжі, відповідно, мікроби там не розмножуються.

Реакція користувачів соцмереж на експеримент

Під постом хіміка багато дописувачів залишили коментарі. Дехто ставить під сумнів результати цього дослідження.

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