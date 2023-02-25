Цілі колонії мікробів: вчений показав, що "живе" на поверхні смартфона

Які мікроби живуть на смартфоні

Хімік виявив, що на поверхні екрана смартфона є безліч мікробів. Зокрема, дослідження показало наявність кишкової палички - це головний індикатор фекального забруднення.

Також на поверхні пристрою були диплококи, тетракоки і стафілокок. Один із його видів - золотистий стафілокок, може викликати запалення, прищі, а в деяких випадках навіть смертельне захворювання.

Тетракоки також патогенні мікроби, які можуть призводити до ряду серйозних захворювань. А от диплококи впливають на розвиток менінгіту, гонореї, пневмонії та інших небезпечних недуг.

Тому дуже важливо вберегтись від цих мікробів, щоб вони не потрапили у середину організму.

Як зробити смартфон безпечним

Репіч перевірив, як можна знищити ці мікроби на поверхні смартфона. Для цього він збризкав пристрій спиртовим розчин та перевірив під мікроскопом чи залишились на ньому небезпечні бактерії. Результат показав, що спирт знищив патогенні мікроорганізми.

Тому варто регулярно очищувати свій смартфон спиртовмісними розчинами. Для цього спершу його вимкніть. Це збереже пристрій від пошкоджень, викликаних попаданням рідини. Варто також вийняти акумулятор смартфона.

Тоді обережно протріть поверхню сухою тканиною з мікроволокна, щоб видалити невеликі забруднення. Налийте невелику кількість дистильованої води чи спиртовий розчин на тканину і повторно протріть екран.

Тоді витріть смартфон сухою частиною тканини з мікроволокна і залиште, щоб екран висох. Бажано не вмикати смартфон, поки він повністю не висохне.

Також слід не забувати і про чохли для мобільних телефонів. Їх можна промивати теплою водою з мийним засобом. Тоді повністю висушити і одягти чохол на телефон.