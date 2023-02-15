Як їсти яйця, щоб не підчепити сальмонельоз: правда і міфи

Відомий український підприємець з Одеси Андрій Ставніцер захворів на сальмонельоз після сніданку в кафе. Кілька тижнів тому ми писали, що у Києві відвідувачі популярного закладу теж отруїлися . І останнім часом про подібні випадки отруєнь у закладах харчування по країні говорять все більше… А вина усьому - неякісні яйця.

А тим часом, напевно, краще утриматися у кафе від сніданків, які містять сирі яйця. А більше про те, як правильно їсти яйця і не заразитися сальмонельозом - читайте в нашому матеріалі.

Більше того, за попередньою інформацією, всі заклади, отримували яйця від одного постачальника (назву якого ми не будемо розкривати до того, як компанія не озвучить свою позицію). Хотілося б вірити, що це прикра випадковість.

Загалом основною причиною інфікування сальмонелами медики називають вживання їжі, що містить значну кількість бактерій. Найчастіше це яйця та м'ясо птиці, а також інші м'ясні продукти, які неправильно оброблені або зберігалися в умовах, що сприяють розмноженню мікроорганізмів.

Тут варто звернути увагу, що подібні ризики підвищуються на тлі перебоїв енергопостачання через проблеми зі світлом внаслідок російських ракетних та дронових ударів по енергооб'єктах в Україні, про що попереджають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві. Фахівці наголошують, що заклади громадського харчування мають забезпечити контроль простежуваності харчових продуктів/сировини, термінів їх зберігання та контроль температурного режиму на всіх етапах обігу.

Яйця та ризик підчепити сальмонельоз

Як свідчить статистика, у переважній більшості випадків (96-98%) інфікування пов'язане зі споживанням забрудненої сальмонелою їжі. Ось як розташовані продукти харчування за ризиком забруднення сальмонелами:

яйця та вироби з них,

м'ясо тварин та вироби з нього,

риба та морепродукти,

молоко та молокопродукти,

овочі та фрукти.

Щодо високої живучості сальмонел у продуктах медики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України зазначають, що такі мікроорганізми у воді зберігаються до 5 місяців, у м'ясі - близько 2-4 місяців, у замороженому м'ясі - 6 місяців, у молоці - 20 днів, кефірі - до 2 місяців, вершковому маслі - до 4 місяців.

Зазначимо, що соління та копчення на цього збудника впливають незначно, а попри поширений міф щодо "захисту" від зарази за допомогою морозилки - насправді заморожування навіть збільшує терміни виживання мікроорганізмів у продуктах.

Що таке сальмонельоз та як інфікуються

Це кишкова інфекція, що передається здебільшого з їжею, а викликають її мікроби роду сальмонел (Salmonella). Характеризується переважним ураженням травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму, можуть бути ускладнення, можливий розвиток ниркової недостатності.

Сальмонели, потрапляючи в організм, селяться на стінках тонкого кишечника, де проникають у тканини та починають розмножуватися. Чи здатні вони проникати й у лімфатичні вузли та кров людини. Найчастіше результатом інфікування є шлунково-кишкова форма хвороби, найбільш небезпечні для життя - тифоподібна та септична форми.

Як уберегтися, вживаючи яйця

Жодної спеціальної вакцини від сальмонельозу не існує, і, щоб уникнути інфікування, лікарі рекомендують дотримуватися таких профілактичних заходів при вживанні яєць:

смажити яйця слід з обох боків ( попри міф, що достатньо нібито лише з одного ), а варити - не менше 10 хвилин;

), а варити - не менше 10 хвилин; не пийте сирі яйця, відмовтеся від вживання яєчні "глазуньї", від домашнього майонезу з сирими яйцями;

перед використанням яйця рекомендують попередньо помити у 2% розчині питної соди, а потім промити у проточній воді;

використання гусячих та качиних яєць можна тільки в тісто;

застосовуйте для м'яса, риби, птиці та яєць достатню термічну обробку.

Профілактика на побутовому рівні та з іншими продуктами:

кип'ятіть молоко;

для готових та сирих продуктів необхідно використовувати окремий посуд, ножі, обробні дошки;

продукти, що швидко псуються (варені ковбаси, м'ясні салати, молочні продукти та інші) слід зберігати в холодильниках при температурі не вище 8 градусів;

дотримуйтесь правил особистої гігієни, уважно слідкуйте за гігієною маленьких дітей, мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;

при купівлі харчових продуктів звертайте увагу на кінцевий термін придатності та умови зберігання, за потреби вимагайте супровідну документацію, яка засвідчує якість та походження продуктів (якісне посвідчення, сертифікат якості, декларація виробника);

вживати страви необхідно відразу після приготування, при повторному вживанні - піддавати їх термічній обробці;

перед споживанням овочі та ягоди потрібно мити під проточною водою або ошпарити окропом.

Симптоми захворювання та що робити

Перші ознаки інфікування при проникненні сальмонел в організм з їжею можуть з'явитися вже через кілька годин, або протягом 3 днів, але зазвичай протягом першої доби.

При контактно-побутовому зараженні інкубаційний період може збільшитись до 8 днів.

Симптоми та тяжкість захворювання визначаються формою її перебігу. Так, шлунково-кишкова форма, що виникає майже у 98% випадків інфікування, характеризується:

різким підвищенням температури тіла,

слабкістю,

ознобом,

головним болем,

нудотою та болями в животі,

виснажливим проносом.

Якщо хвороба протікає у тяжкій формі, спостерігається збільшення печінки та селезінки, а також зневоднення.

У разі виявлення подібних симптомів слід негайно звернутися до лікарів для уточнення діагнозу та подальшого лікування. Пам'ятайте, що лікування як дітей, так і дорослих має проводитися лише в стаціонарних умовах.

У жодному разі не слід займатися самолікуванням і приймати антибіотики - тут медики спростовують ще один міф - адже збудник може бути до них стійким і в результаті неправильного лікування людина може стати прихованим носієм інфекції та заражати інших.