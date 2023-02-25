Целые колонии микробов: ученый показал, что "живет" на поверхности смартфона

Какие микробы живут на смартфоне

Химик обнаружил, что на поверхности экрана смартфона есть множество микробов. В частности, исследование показало наличие кишечной палочки - это главный индикатор фекального загрязнения.

Также на поверхности устройства были диплококки, тетракокки и стафилококк. Один из его видов - золотистый стафилококк, может вызвать воспаление, прыщи, а в некоторых случаях даже смертельное заболевание.

Тетракокки также патогенные микробы, которые могут приводить к ряду серьезных заболеваний. А вот диплококки влияют на развитие менингита, гонореи, пневмонии и других опасных недугов.

Поэтому очень важно уберечься от этих микробов, чтобы они не попали внутрь организма.

Как сделать смартфон безопасным

Репич проверил, как можно уничтожить эти микробы на поверхности смартфона. Для этого он сбрызнул на устройство спиртовой раствор и проверил под микроскопом оставшиеся на нем опасные бактерии. Результат показал, что спирт уничтожил патогенные микроорганизмы.

Поэтому следует регулярно очищать свой смартфон спиртосодержащими растворами. Для этого сначала выключите его. Это предохранит устройство от повреждений, вызванных попаданием жидкости. Следует также вынуть аккумулятор смартфона.

Затем осторожно протрите поверхность сухой тканью из микроволокна, чтобы удалить небольшие загрязнения. Налейте небольшое количество дистиллированной воды или спиртовой раствор на ткань и повторно протрите экран.

Тогда вытрите смартфон сухой частью ткани из микроволокна и оставьте, чтобы экран высох. Желательно не включать смартфон, пока он полностью не высохнет.

Также следует не забывать и о чехлах для мобильных телефонов. Их можно промывать теплой водой с моющим средством. Тогда полностью высушить и надеть чехол на телефон.