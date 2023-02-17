Під мікроскопом. Українцям показали, що живе на поверхні магазинної курятини (відео)
Український хімік Гліб Репіч перевірив куряче філе на наявність бактерій. Для цього експерт взяв бактеріальний посів з поверхні м'яса і дослідив його під мікроскопом. Результати виявились шокуючими.
Про те, "хто живе на м'ясі", експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.
Які бактерії живуть на м'ясі
На поверхні курячого філе Репіч виявив кишкову паличку - це типовий індикатор фекального забруднення.
"Взагалі кишкова паличка постійно живе у нашому кишківнику. Проте існують і патогенні штами, які можуть викликати серйозні отруєння. А м'ясо саме по собі часто заражене фекаліями тих тварин, з яких його добувають. Тому там може бути і кишкова паличка і сальмонела", - говорить хімік.
Експерт наголошує, що саме через сальмонелу не варто залишати м'ясо на ніч розморожувати на кухні в теплі, де бактерії можуть добре розплодитися.
"Обов'язково майте окрему дошку для обробки м'яса і достатньо обробляйте його термічно. Саме тоді воно буде абсолютно безпечним", - говорить
Як правильно обробляти м'ясо
"Насправді фекальні бактерії - це досить типова ситуація, тому при приготуванні м’яса обов’язково треба дотримуватися нескладних рекомендацій", - говорить Репіч.
Експерт радить слідувати наступним крокам:
- Не тримати м'ясо в теплі, інакше бактерії швидко розмножиться, і якщо там були патогенні штами, вони можуть виробити токсини, які залишаться навіть після приготування.
- Повинна бути окрема дошка для обробки м’яса.
- Обов’язково термічно обробляйте.
- Мийте посуд і ножі з мийним засобом.
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