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Під мікроскопом. Українцям показали, що живе на поверхні магазинної курятини (відео)

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П'ятниця 17 лютого 2023 18:42
Під мікроскопом. Українцям показали, що живе на поверхні магазинної курятини (відео) (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Український хімік Гліб Репіч перевірив куряче філе на наявність бактерій. Для цього експерт взяв бактеріальний посів з поверхні м'яса і дослідив його під мікроскопом. Результати виявились шокуючими.

Про те, "хто живе на м'ясі", експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.

Які бактерії живуть на м'ясі

На поверхні курячого філе Репіч виявив кишкову паличку - це типовий індикатор фекального забруднення.

"Взагалі кишкова паличка постійно живе у нашому кишківнику. Проте існують і патогенні штами, які можуть викликати серйозні отруєння. А м'ясо саме по собі часто заражене фекаліями тих тварин, з яких його добувають. Тому там може бути і кишкова паличка і сальмонела", - говорить хімік.

Експерт наголошує, що саме через сальмонелу не варто залишати м'ясо на ніч розморожувати на кухні в теплі, де бактерії можуть добре розплодитися.

"Обов'язково майте окрему дошку для обробки м'яса і достатньо обробляйте його термічно. Саме тоді воно буде абсолютно безпечним", - говорить

Як правильно обробляти м'ясо

"Насправді фекальні бактерії - це досить типова ситуація, тому при приготуванні м’яса обов’язково треба дотримуватися нескладних рекомендацій", - говорить Репіч.

Експерт радить слідувати наступним крокам:

  • Не тримати м'ясо в теплі, інакше бактерії швидко розмножиться, і якщо там були патогенні штами, вони можуть виробити токсини, які залишаться навіть після приготування.
  • Повинна бути окрема дошка для обробки м’яса.
  • Обов’язково термічно обробляйте.
  • Мийте посуд і ножі з мийним засобом.

Раніше ми розповідали про те, як їсти яйця, щоб не підчепити сальмонельоз.

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