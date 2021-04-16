Циклон несет мокрый снег и похолодание: "печальный" прогноз на выходные (карта)

В ближайшие выходные - 17 и 18 апреля - погода в Украине не будет радовать сильным теплом. Поэтому походы на шашлыки и пикники придется отложить во многих регионах страны.

"Очередные выходные на носу, а тепла такого, чтобы аж до льна и батиста, то вряд ли. Ведь на протяжении 17-18 апреля максимальная температура воздуха будет крутиться около +9...+13 градусов", - пишет Диденко.

Более того, в субботу в западных областях, а в воскресенье - в северных, местами столбики термометров опустятся даже до +4...+9.

"В субботу существенные осадки - вряд ли, так, или облака плотные, или где-то небольшой дождь", - прогнозирует синоптик.

Ночью в западных областях возможен мокрый снег.

В воскресенье на северо-востоке Украины сформируется аккуратный "циклончик", который выльет дожди на Черниговскую, Сумскую и часть Киевской области. Возможно, зацепит больше нашего северного региона. На остальной территории будет сухо.

Карта погоды на выходные в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве на выходные

В Киеве суббота и воскресенье будут с большой вероятностью периодического дождя. 17 апреля - холоднее, до +9...+11, 18-го воздух прогреется до +13 градусов.

"В Киеве в ближайшее время снова перепады: все атмосферные проявления, как у нас говорят - как бык пос*ял: то вверх, то вниз, то тише, то с штормовым ветром. В период 20-22 апреля погода вновь покажет свои кандибоберы - дожди и похолодание. Так что держим плохие слова о погоде при себе, не перемерзаем, любуемся исключительно абрикосовым цветом. А там и теплый май подгребет", - резюмировала Диденко.

Прогностическая диаграмма (facebook.com/tala.didenko)

В то же время, в Укргидрометцентре говорят, что в субботу дождями охватит часть западных и северных областей, местами затронет центральную часть страны, в остальных областях будет облачно, но сухо.

В Киеве 17 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь и температуру днем +11...+13 градусов.

Погода в субботу в Украине (meteo.gov.ua)

18 апреля дожди отступят и придет некое прояснение на всей территории. В Киеве будет без существенных осадков, небольшая облачность.

Погода в воскресенье в Украине (meteo.gov.ua)