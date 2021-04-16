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Циклон несе мокрий сніг і похолодання: "сумний" прогноз на вихідні (карта)

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 11:45
Циклон несе мокрий сніг і похолодання: "сумний" прогноз на вихідні (карта) Фото: Діденко дала "мокрий" прогноз погоди на вихідні (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Styler

В найближчі вихідні - 17 і 18 квітня - погода в Україні не радуватиме сильним теплом. Тому походи на шашлики і пікніки доведеться відкласти у багатьох регіонах країни.

Детальний прогноз погоди на суботу і неділю дала синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook.

"Чергові вихідні - на носі, а тепла такого, щоб аж до льону і батисту, то навряд. Адже впродовж 17-18 квітня максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +9...+13 градусів", - пише Діденко.

Більше того, у суботу в західних областях, а в неділю - в північних, місцями стовпчики термометрів опустяться навіть до +4...+9.

"У суботу суттєві опади - навряд, так, або хмари щільні, або десь невеликий дощ", - прогнозує синоптик.

Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг.

У неділю на північному сході України оформиться акуратний "циклончик", який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо.

Циклон несе мокрий сніг і похолодання: &quot;сумний&quot; прогноз на вихідні (карта)

Карта погоди на вихідні в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Києві на вихідні

У Києві субота й неділя будуть з великою ймовірністю періодичного дощу. 17 квітня - холодніше, до +9...+11, 18-го повітря прогріється до +13 градусів.

"У Києві найближчим часом знову перепади: всі атмосферні прояви, як у нас кажуть - як бик пос*яв: то вгору, то вниз, то тихіше, то з штормовим вітром. У період 20-22 квітня погода знову покаже свої кандібобери - дощі й похолодання. Так що тримаємо погані слова про погоду при собі, не перемерзаємо, милуємося виключно абрикосовим цвітом. А там і теплий травень підгребе", - резюмувала Діденко.

Циклон несе мокрий сніг і похолодання: &quot;сумний&quot; прогноз на вихідні (карта)

Прогностична діаграма (facebook.com/tala.didenko)

У той же час, в Укргідрометцентрі кажуть, що в суботу дощами охопить частину західних і північних областей, місцями зачепить центральну частину країни, в інших областях буде хмарно, але сухо.

У Києві 17 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ і температуру вдень +11...+13 градусів.

Циклон несе мокрий сніг і похолодання: &quot;сумний&quot; прогноз на вихідні (карта)

Погода в суботу в Україні (meteo.gov.ua)

18 квітня дощі відступлять і прийде деяке прояснення на всій території. У Києві буде без істотних опадів, невелика хмарність.

Циклон несе мокрий сніг і похолодання: &quot;сумний&quot; прогноз на вихідні (карта)

Погода в неділю в Україні (meteo.gov.ua)

Раніше провідні синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень, і чи будуть неприємний сюрпризи на початку травня.

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