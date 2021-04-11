Погода на Пасху будет с "сюрпризами": синоптики обновили прогноз

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 2 мая, будет холодной, и в целом апрель-май в этом году будут "неустойчивыми", с переменой ситуации каждые 4-5 дней.

Какой будет погода на самый главный православный праздник - читайте ниже в материале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит. Он говорит, что Пасха совпадет с волной похолодания, пишет Апостроф.

"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - отметил Горбань.

Также синоптик добавил, что в 2021-м году будет очень неурожайный год, каких не было последние семь лет.

Вазира Мартазинова, завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН говорит, что в апреле, как и в мае, будет неустойчивая погода.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас - каждые 4-5 дней смена погоды", - отмечает метеоролог.

Она добавила, что долгожданное потепление придет уже со второй половины апреля. И по этим дням можно будет судить, какой будет погода в мае.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", - заявила Мартазинова.

Пасха, вероятнее всего, будет прохладной

"По-видимому, в день Светлого Воскресения температура может даже чуть-чуть понизиться, Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", - говорит она.

При этом сразу после праздника будет теплая неделя, но в целом месяц будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.

Отметим, что согласно народным приметам, по погоде на Благовещенье (7 апреля) судят о погоде на Пасху. А этот день был очень холодным и с осадками.