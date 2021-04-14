Похолодание с осадками в Украине задержится ненадолго: синоптики уточнили прогноз

Погода в Украине принесет похолодание с осадками в ближайшие дни в большинстве регионах, при этом в некоторых областях ожидается мокрый снег, и местами вернутся ночные морозы. Тем не менее до конца недели, 18 апреля, столбики термометров начнут подниматься.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Meteoprog .

Когда будут "пики" холодов в апреле в Украине

Не считая стремительного похолодания во Львовской области 15-16 апреля (до +2... +1 градуса днем), в Черновицкой области 16 апреля (до +3 градусов), на Волыни 15 апреля (до +4 градусов), в Ивано-Франковской области и на Закарпатье 14 апреля (до +5 градусов), следующим ощутимым спадом температуры воздуха в апреле станут 20-21 числа, причем уже во многих областных центрах, и в эти дни будут сильные осадки.

Затем синоптическая ситуация во второй половине следующей недели - с 22-23 апреля - станет улучшаться практически на всей территории страны, будет стабильное потепление.

Какая погода будет 14-18 апреля в разных облцентрах

В Киеве 14 и 15 апреля будет довольно высокая температура воздуха - до +15 градусов днем, однако уже в пятницу столбики термометров опустятся до +10 градусов, а в субботу - до +7 градусов, но в воскресенье, 18 апреля, снова начнут подниматься (до +12 градусов). Осадки в виде дождей ожидаются 15 и 16 апреля.

В Харькове 14, 15 и 16 апреля температура воздуха будет понижаться с +16 до +11 градусов днем максимум, а в субботу и воскресенье ожидается до +12 и +14 градусов соответственно. Будет преимущественно пасмурно, дождь с грозой прогнозируется 15 апреля.

Во Львове резко похолодает, и даже прогнозируются ночные морозы. Температура воздуха в дневное время опустится уже 14-15 апреля до +2... +1 градуса, а с субботы до воскресенья "подскочит" с +4 до +11 градусов. В период с 14 по 17 апреля включительно прогнозируются дожди с мокрым снегом.

В Одессе до конца недели ожидается довольно "ровная" температура воздуха: столбики термометров с 14 до 18 апреля будут колебаться в пределах +9... +13 градусов днем. Осадки в виде дождей прогнозируются ночью 14 и днем 15 апреля.

В Днепре температура воздуха днем сделает небольшую "дугу" с 14 до 18 апреля, но в целом будет довольно тепло: от +11 до +16 градусов. Дождь прогнозируется только в среду, 15 апреля.

В Запорожье до конца недели будет пасмурно, но осадки в виде дождя ожидаются только 15 апреля. Температура воздуха со среды до пятницы снизится с +16 до +11 градусов днем, а затем до воскресенья поднимется до +17 градусов.

В Луцке в среду, четверг и пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах +8... +6 градусов, а на выходных потеплеет до +12... +13 градусов. До конца недели будет дождливо.

В Черновцах похолодает с +13 до +3 градусов в течение среды-пятницы, а на выходных опять температура воздуха пойдет вверх до +12 градусов. До конца недели будет пасмурно и с осадками, при этом 16 апреля к дождю добавится еще и мокрый снег.

В Николаеве температура воздуха опустится со среды (до +15 градусов днем) до пятницы (до +9 градусов), а затем снова будет подниматься, и к концу недели столбики термометров покажут +16 градусов. Дождь пройдет 15-16 апреля.

В Житомире 14-15 апреля температура воздуха составит днем до +13 градусов, затем 16-17 числа опустится до +8 градусов, а закончится неделя 18 апреля с температурой до +12 градусов. Все эти дни сохранится пасмурная дождливая погода.

В Луганске температура воздуха слегка опустится с 14 апреля (+19 градусов) до 18 апреля (+15 градусов). Осадки прогнозируются только в среду и субботу.

В Ужгороде всю неделю столбики термометров будут подниматься с +5 до +12 градусов. Осадки в виде дождей ожидаются со среды до воскресенья включительно.

В Чернигове температура воздуха продемонстрирует незначительный спад до субботы с +14 градусов до +8 градусов, и затем начнет подниматься до +12 градусов в воскресенье. До конца недели прогнозируется пасмурная и дождливая погода (только на выходных будет без осадков).

В Черкассах столбики термометров опустятся со среды (+14 градусов днем) до пятницы (+8 градусов), а уже в воскресенье вернутся в прежнему показателю до +14 градусов. Без осадков будет только 14 апреля - затем начнутся дожди и пасмурная погода.

В Ровно 14-15 апреля температура воздуха ожидается около +9... +6 градусов днем, а затем до воскресенья, 18 апреля, поднимется до +13 градусов. Дождливо будет до конца недели.