У цих молодих овочах - найбільше нітратів: не поспішайте класти їх у кошик

Хрумка редиска, ніжна зелень, перші огірочки - рука так і тягнеться наповнити кошик. Однак фахівці закликають до обачності: саме в ранній, особливо тепличній, продукції може ховатися підвищений вміст нітратів, які далеко не безпечні для нашого здоров'я.

В яких ранніх овочах найбільше за все нітратів - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому саме молоді овочі "в зоні ризику"?

Нітрати – це солі азотної кислоти, які є природною складовою ґрунту та необхідні рослинам для росту. Рослини активно поглинають їх, особливо в період інтенсивного розвитку. Щоб прискорити дозрівання та отримати щедрий ранній врожай, виробники часто використовують азотні добрива. В умовах короткого світлового дня ранньою весною, особливо при вирощуванні в теплицях, рослини не встигають повністю переробити ці нітрати на білки та амінокислоти. Як результат, надлишок нітратів накопичується в стеблах, листі та коренеплодах.

Які овочі та зелень накопичують нітрати найбільше?

Не всі овочі однаково схильні до накопичення нітратів. До "чемпіонів" за їх вмістом традиційно відносять:

Листові овочі та зелень

Салат (особливо ранній тепличний), шпинат, рукола, кріп, петрушка, зелена цибуля, молода капуста. Нітрати концентруються переважно в черешках листя та стеблах.

Коренеплоди

Редиска, буряк, рання морква. У цих овочах найбільше нітратів зазвичай міститься у верхній та нижній частинах коренеплоду, а також близько до шкірки.

Ранні тепличні овочі

Огірки, кабачки, вирощені поза сезоном у закритому ґрунті, також можуть містити підвищені дози нітратів через інтенсивне підживлення.

Чим небезпечний надлишок нітратів?

Самі по собі нітрати відносно безпечні. Небезпеку становлять нітрити, на які нітрати перетворюються вже в організмі людини під дією певних бактерій. Нітрити можуть викликати метгемоглобінемію - стан, при якому порушується здатність крові переносити кисень. Це особливо небезпечно для немовлят до року, у яких ще недостатньо розвинені ферментні системи. Також нітрити можуть реагувати з амінами в шлунку, утворюючи нітрозаміни - потенційно канцерогенні сполуки. Хоча ризик для дорослих при помірному споживанні овочів вважається невисоким, регулярне надходження великих доз нітратів може негативно впливати на серцево-судинну та нервову системи.

Як зменшити ризики? Поради споживачам

Повністю відмовлятися від ранніх овочів не варто, адже вони є джерелом вітамінів та клітковини. Однак дотримуючись простих правил, можна значно знизити кількість нітратів, що потрапляють до вашого організму:

Купуйте з розумом

Намагайтеся обирати овочі відповідного сезону, вирощені в відкритому ґрунті, якщо є така можливість. Уникайте підозріло великих для ранньої весни екземплярів. Купуйте продукцію у перевірених продавців.

Різноманітність - запорука безпеки

Не налягайте на один вид овочів чи зелені. Чим різноманітніший ваш раціон, тим менший ризик отримати надмірну дозу нітратів з якогось одного джерела.

Мийте овочі

Завжди ретельно мийте овочі та зелень під проточною водою.

Замочуйте

Зелень (салат, шпинат, кріп, петрушку) можна замочити в чистій холодній воді на 30-60 хвилин. Це допоможе "вимити" частину нітратів.

Чистіть та обрізайте

У коренеплодів (редиска, буряк, морква) зрізайте верхівку та хвостик, де концентрація нітратів найвища, та очищайте шкірку. У капусти видаляйте верхні листки та качан. У зелені видаляйте грубі стебла.

Термічна обробка

Варіння (особливо у великій кількості води, яку потім зливають) суттєво знижує вміст нітратів (до 50-80%). Смаження, тушкування та приготування на пару менш ефективні в цьому плані.

Особлива увага дітям

Будьте вкрай обережні, вводячи ранні овочі в раціон немовлят. Краще використовувати спеціалізоване дитяче харчування промислового виробництва, яке проходить контроль на вміст нітратів.