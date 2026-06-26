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"Побачите на днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ

10:15 26.06.2026 Пт
2 хв
Заява прозвучала під час зустрічі зі студентами
aimg Ірина Глухова aimg Уляна Безпалько
"Побачите на днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ Фото ілюстративне: обмін полоненими (flickr.com)
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Новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Перед анонсом одна зі студенток запитала керівника ОП про те, чи існують для нього якісь "червоні лінії" у питаннях обміну.

"Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні?" - запитав Буданов.

Після того, як студентка відповіла, що людське життя є безцінним, Буданов продовжив: "А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?"

Почувши відповідь "Немає", він сказав: "Ну от і для мене немає".

І вже після Кирило Буданов коротко анонсував новий обмін полоненими.

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", - заявив він.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, останній обмін між Україною та Росією відбувся 5 червня - це був другий етап масштабного обміну у форматі "1000 на 1000".

Додому повернулися 185 військових та один цивільний - бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби, серед яких були ті, хто перебував у російському полоні ще з 2022 року.

Перший етап цього обміну відбувся 15 травня за домовленостями, досягнутими за посередництва США. Тоді вдалося повернути 205 українських оборонців.

Загалом, за підрахунками Офісу омбудсмена, Україна повернула з російського полону понад 9 тисяч своїх громадян, серед них - сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.

ГУР також повідомляло, що Київ веде роботу з повернення тих, хто потрапив у полон ще з 2014 року - зокрема в Криму та на Донбасі.

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