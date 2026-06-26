"Побачите на днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ

Новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Перед анонсом одна зі студенток запитала керівника ОП про те, чи існують для нього якісь "червоні лінії" у питаннях обміну.

"Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні?" - запитав Буданов.

Після того, як студентка відповіла, що людське життя є безцінним, Буданов продовжив: "А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?"

Почувши відповідь "Немає", він сказав: "Ну от і для мене немає".

І вже після Кирило Буданов коротко анонсував новий обмін полоненими.

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", - заявив він.