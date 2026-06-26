"Побачите на днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ
Новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.
Перед анонсом одна зі студенток запитала керівника ОП про те, чи існують для нього якісь "червоні лінії" у питаннях обміну.
"Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні?" - запитав Буданов.
Після того, як студентка відповіла, що людське життя є безцінним, Буданов продовжив: "А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?"
Почувши відповідь "Немає", він сказав: "Ну от і для мене немає".
І вже після Кирило Буданов коротко анонсував новий обмін полоненими.
"Дасть Бог, побачите на днях обмін", - заявив він.
Обмін полоненими між Україною та РФ
Нагадаємо, останній обмін між Україною та Росією відбувся 5 червня - це був другий етап масштабного обміну у форматі "1000 на 1000".
Додому повернулися 185 військових та один цивільний - бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби, серед яких були ті, хто перебував у російському полоні ще з 2022 року.
Перший етап цього обміну відбувся 15 травня за домовленостями, досягнутими за посередництва США. Тоді вдалося повернути 205 українських оборонців.
Загалом, за підрахунками Офісу омбудсмена, Україна повернула з російського полону понад 9 тисяч своїх громадян, серед них - сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.
ГУР також повідомляло, що Київ веде роботу з повернення тих, хто потрапив у полон ще з 2014 року - зокрема в Криму та на Донбасі.