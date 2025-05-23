Цих фахівців шукають по всій Америці, а в Україні - їх надлишок: список вас здивує

Ринок праці в Сполучених Штатах переживає дефіцит спеціалістів. Американські компанії пропонують високі зарплати, бонуси та додаткові пільги, але не можуть знайти фахівців на десятки тисяч вакансій. Іронія в тому, що в Україні ці професії часто залишаються недооціненими, а фахівці - або працюють не за спеціальністю, або змушені шукати щастя за кордоном.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало перелік найбільш дефіцитних професій у США, де українські кадри могли б не лише закрити потребу, а й кардинально змінити своє життя.

Медсестри та доглядальники

У США хронічно бракує медичних працівників середньої ланки. За даними Бюро трудової статистики США (BLS), до 2030 року медсестри та доглядальники для людей похилого віку стануть однією з найбільш дефіцитних категорій. Причина - старіння населення та вигорання медиків після COVID-19. У середньому медсестра у США заробляє близько 75-80 тисяч доларів на рік.

Тим часом в Україні тисячі дипломованих медсестер або працюють за мінімальні зарплати в лікарнях, або їдуть до Польщі, Німеччини і Чехії як доглядальниці. Парадокс ще й у тім, що багато хто з них має набагато вищу кваліфікацію, ніж вимагається у США.

Вчителі початкової і середньої школи

Брак вчителів у США - ледь не проблема національного масштабу. Особливо критична ситуація з викладанням природничих наук: фізики, біології, хімії, математики. У деяких округах школи змушені скорочувати кількість предметів або вводити спрощені курси.

В Україні ж педагоги з дипломами часто змушені працювати за мізерні гроші або йдуть з професії зовсім. Молоді вчителі не затримуються в державних школах, а ті, хто залишається - часто мають другий підробіток (наприклад, репетиторство). При цьому їхні знання й методики не гірші, а багато у чому й кращі, ніж у західних колег.

Інженери HVAC-систем (опалення, вентиляція, кондиціонування)

Сфера будівництва в США потребує понад 200 тисяч спеціалістів HVAC. Вони потрібні як для монтажу систем в новобудовах, так і для обслуговування старих житлових фондів. Середня ставка - від 25 до 40 доларів на годину.

Натомість українські навчальні заклади щороку випускають сотні таких фахівців, які здебільшого не можуть знайти стабільної високооплачуваної роботи в Україні або змушені працювати в тіні.

Фахівці з вентиляції та кондиціонування мають стабільний попит у США (фото: Freepik.com)

Зварювальники, електрики, будівельники

Як уже було сказано вище, будівельний сектор США критично потребує робітників. Брак кваліфікованих зварювальників, мулярів, бетонників і електриків загрожує зривом інфраструктурних проєктів. Федеральна влада інвестує мільярди в дороги й мости, але немає кому працювати.

Водночас ці ж спеціальності дуже поширені серед українців. Проблема в тому, що вони або недооцінені, або сезонні. Багато фахівців уже давно працюють у Європі, хоча мають досвід, якому позаздрять багато американських колег.

Фахівці з технічної підтримки й ІТ-адміністратори

Малий і середній бізнес у США масово шукає фахівців із налаштування та підтримки внутрішніх комп’ютерних мереж. Зарплата - від 55 тисяч доларів на рік. Вимога - базові навички з адміністрування й хороша англійська.

В Україні останніми роками - справжній вибух IT-освіти, і багато людей отримали базову кваліфікацію. Але не всім вдається знайти роботу без досвіду, тож багато хто міг би реалізувати себе саме в цій ніші на міжнародному ринку.

Молодші юристи (паралігали)

Юридичні фірми в США активно шукають помічників юристів - тих, хто може готувати документи, перевіряти контракти, складати юридичні довідки. Це не вимагає повноцінної адвокатської ліцензії, але оплачується на рівні 50-60 тисяч доларів на рік. Однак знайти, виявляється, таких працівників не дуже і просто…

Зате щороку українські університети випускають тисячі юристів, багато з яких не можуть знайти роботу. Знання англійської, адаптація до американського права - і перспективи відкриваються дуже широкі.

Інженери (механіки, електрики, будівельники)

Потреба в інженерах у США стабільно висока. Додатково її підкріплює перехід до "зеленої" енергетики та інвестиції в нові заводи.

Українські інженери мають потужну технічну освіту - багато з них ще радянської школи. Але через низькі зарплати вони або залишають професію, або працюють у зовсім інших галузях.