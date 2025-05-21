Польща посилила вимоги для студентських віз: кого більше не пустять

Польща запровадила нові обмеження для іноземців, які хочуть навчатися у місцевих вишах. Тепер для отримання студентської візи потрібно підтвердити знання мови викладання на рівні не нижче B2.

Новий закон спрямований на боротьбу зі зловживанням студентськими візами - коли іноземці використовують їх не для навчання, а для роботи чи подорожей ЄС.

Нагадаємо, у 2025 році українці можуть вступати до польських вишів як на платну, так і на безкоштовну форму навчання - за умови знання мови й наявності потрібних документів. Безкоштовно можуть навчатися ті, хто має рівень польської С1 і карту поляка або PESEL UKR. Навчання коштує від 52 до 731 тисячі гривень на рік, залежно від спеціальності. Для вступу потрібні сертифікати, переклади документів і меддовідка.

Також РБК-Україна розповідало, що у Польщі українці можуть здобути вищу освіту англійською мовою без знання польської, але тільки на платній основі. Необхідний рівень англійської - не нижче B2, підтверджений сертифікатом TOEFL або IELTS. Навчання англійською коштує від 1500 до 5200 євро на рік, залежно від вишу. Серед популярних закладів - Варшавський і Ягеллонський університети, Люблінська політехніка та інші.

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