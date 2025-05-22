ШІ залишить мільйони людей без роботи: глава техногіганта зробив тривожний прогноз
Генеральний директор і голова ради директорів тайванського технологічного гіганта Foxconn Ян Лю заявив, що розвиток ШІ призведе до знищення робочих місць у сфері низькокваліфікованого виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на NDTV.
Як ШІ та роботи змінять ринок праці
За словами Лю, поєднання генеративного ШІ та робототехніки вже в найближчому майбутньому змінить ринок праці. Це може призвести до значного скорочення робочих місць у секторах із низьким рівнем ВВП на душу населення.
"Генеративний ШІ та роботи заповнять цю нішу. Я бачу в цьому можливість: коли країна стає більш процвітаючою, роботу з низькою доданою вартістю виконуватимуть ШІ та роботи", - заявив Лю.
"Це справжня проблема для всіх розвинених країн. Я закликаю їхніх лідерів поставитися до цього дуже серйозно", - додав він.
За інформацією видання, Foxconn розробляє власну ШІ-систему під назвою FoxBrain, орієнтовану на виробничі завдання. У неї будуть інтегровані моделі Meta Llama 3 і Llama 4, а також внутрішні дані компанії. Лю уточнив, що нова система призначена для створення "агентної архітектури робочих процесів" у суворо визначених професійних галузях.
Ян Лю (фото: Pei-Yin Hsieh)
ШІ та скорочення
Стрімке впровадження ШІ вже викликає занепокоєння серед працівників. Компанії дедалі активніше використовують технології, щоб скоротити витрати, підвищити ефективність і збільшити прибуток - часом за рахунок звільнень.
Так, минулого тижня Microsoft оголосила про скорочення близько 6 000 співробітників (приблизно 3% від глобального штату). Рішення ухвалено в рамках реструктуризації та посилення фокусу на ШІ.
Також про звільнення заявила і CrowdStrike - компанія, відома масштабним збоєм у глобальній ІТ-інфраструктурі минулого року. Вона скорочує 5% персоналу з метою часткової заміни співробітників ШІ-рішеннями.
Крім того, освітня платформа Duolingo повідомила, що поступово відмовиться від залучення підрядників для виконання завдань, які тепер може взяти на себе ШІ. У компанії зазначили, що раніше вже робили ставку на технології - у 2012 році, коли почали активно переходити на мобільні рішення.
Варто зазначити, що Foxconn - найбільший у світі контрактний виробник електроніки, який збирає близько 70% усіх iPhone.
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