ШІ залишить мільйони людей без роботи: глава техногіганта зробив тривожний прогноз

Генеральний директор і голова ради директорів тайванського технологічного гіганта Foxconn Ян Лю заявив, що розвиток ШІ призведе до знищення робочих місць у сфері низькокваліфікованого виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на NDTV .

Як ШІ та роботи змінять ринок праці

За словами Лю, поєднання генеративного ШІ та робототехніки вже в найближчому майбутньому змінить ринок праці. Це може призвести до значного скорочення робочих місць у секторах із низьким рівнем ВВП на душу населення.

"Генеративний ШІ та роботи заповнять цю нішу. Я бачу в цьому можливість: коли країна стає більш процвітаючою, роботу з низькою доданою вартістю виконуватимуть ШІ та роботи", - заявив Лю.

"Це справжня проблема для всіх розвинених країн. Я закликаю їхніх лідерів поставитися до цього дуже серйозно", - додав він.

За інформацією видання, Foxconn розробляє власну ШІ-систему під назвою FoxBrain, орієнтовану на виробничі завдання. У неї будуть інтегровані моделі Meta Llama 3 і Llama 4, а також внутрішні дані компанії. Лю уточнив, що нова система призначена для створення "агентної архітектури робочих процесів" у суворо визначених професійних галузях.

Ян Лю (фото: Pei-Yin Hsieh)

ШІ та скорочення

Стрімке впровадження ШІ вже викликає занепокоєння серед працівників. Компанії дедалі активніше використовують технології, щоб скоротити витрати, підвищити ефективність і збільшити прибуток - часом за рахунок звільнень.

Так, минулого тижня Microsoft оголосила про скорочення близько 6 000 співробітників (приблизно 3% від глобального штату). Рішення ухвалено в рамках реструктуризації та посилення фокусу на ШІ.

Також про звільнення заявила і CrowdStrike - компанія, відома масштабним збоєм у глобальній ІТ-інфраструктурі минулого року. Вона скорочує 5% персоналу з метою часткової заміни співробітників ШІ-рішеннями.

Крім того, освітня платформа Duolingo повідомила, що поступово відмовиться від залучення підрядників для виконання завдань, які тепер може взяти на себе ШІ. У компанії зазначили, що раніше вже робили ставку на технології - у 2012 році, коли почали активно переходити на мобільні рішення.

Варто зазначити, що Foxconn - найбільший у світі контрактний виробник електроніки, який збирає близько 70% усіх iPhone.