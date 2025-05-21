Як українські актори підкорюють Голлівуд: історії успіху та провалів

Українські актори дедалі частіше опиняються в об’єктиві голлівудських камер - хтось як висхідна зірка, а хтось як голос війни й незламності. Та за кожною історією - роки боротьби, кастингів, мовного бар’єру та складного вибору між славою і принципами.

Іванна Сахно

Свою акторську кар’єру Іванна Сахно почала ще в дев’ятирічному віці - саме тоді вона дебютувала в ролі племінниці Лесі у популярному серіалі "Леся+Рома", який виходив на телеканалі ICTV з 2005 по 2008 рік.

Ще до переїзду в США дівчина встигла знятися в кількох телефільмах в Україні. А вже в Штатах - спробувала сили в жанрі хоррору, з’явившись у малобюджетних стрічках "Дерево тіл" і "Необоротне". Хоча ці роботи й не зробили її впізнаваною, вони стали важливими етапами становлення в Голлівуді.

Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Зірковий прорив стався у 2018 році, коли Іванна взяла участь одразу у двох гучних міжнародних проєктах. У фантастичному бойовику "Тихоокеанський рубіж: Повстання" вона зіграла роль кадета Вікторії, а в комедійному екшені "Шпигун, який мене кинув" з’явилася поруч із такими зірками, як Міла Куніс та Джилліан Андерсон.

Кадр з фільму "Шпигун, який мене кинув"

Олександр Рудинський

Широкому загалу ім’я Олександра Рудинського стало відомим після його ролі в українському серіалі про підлітків "Перші ластівки".

Після зйомок він на деякий час повернувся до театру, однак незабаром знову вийшов на великий екран - цього разу в потужному фільмі Олега Сенцова "Носоріг", що їздив фестивалями по всьому світу та здобув перемогу в Стокгольмі як найкраща художня стрічка.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Після цього на Рудинського звернули увагу й інші українські режисери. Він з’явився в комедії "Найкращі вихідні" та драмі "Лишайся онлайн", але справжній прорив чекав попереду - вже за межами України.

Спершу Олександр отримав роль у серіалі "Декамерон" на Netflix, де зіграв колоритного одноокого бандита. Зйомки проходили в Італії, а Рудинський з’явився одразу в трьох епізодах.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Далі - ще амбітніше: участь в американському серіалі "Агентство", який продюсує сам Джордж Клуні. Тут актору дісталася роль українського військового, а партнерами по знімальному майданчику стали Майкл Фасбендер, Річард Гір і Джеффрі Райт.

Своє міжнародне визнання Рудинський закріпив участю у британському фільмі про війну в Україні - "Камінь, ножиці, папір". Короткометражка, знята режисером Францом Бьомом, отримала престижну премію BAFTA.

Олександр Рудинський з BAFFTA (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Попри це, сам актор зберігає скромність: свої ролі успіхом не називає, а майбутнє бачить як простір для розвитку.

Захар Шадрін

У лютому 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення, Захар Шадрін опинився в США. Переїзд став початком нового етапу в житті молодого актора, але навіть опинившись за океаном, він залишився вірним своїм українським корінням.

"Сьогодні, коли мільйони українців розкидані по всьому світу, кожен із нас зобов'язаний гордо нести свою культурну спадщину. Важливо відстоювати нашу особливу українську ідентичність, дистанціюючись від того, щоб нас вважали просто продовженням Росії чи частиною пострадянського простору", - наголошує актор.

Захар Шадрін (фото: instagram.com/zacharyshadrin)

І Захар не просто говорить - він діє. Уже за рік після переїзду він опинився серед потенційних номінантів на головну телевізійну нагороду США - Еммі. Це стало можливим завдяки його ролі в серіалі-антології "Маленька Америка" від Apple TV+, де він зіграв у серії, присвяченій досвіду українського іммігранта.

Захар Шадрін (фото: instagram.com/zacharyshadrin)

Для актора, який лише недавно ступив на американську землю, такий прорив - не просто везіння, а результат великої роботи й усвідомленої позиції.

Шадрін не лише відкриває для себе Голлівуд, а й допомагає світові побачити Україну - справжню, живу, незалежну.

Захар Шадрін (фото: instagram.com/zacharyshadrin)