Этих специалистов ищут по всей Америке, а в Украине - их переизбыток: список вас удивит

Рынок труда в Соединенных Штатах переживает дефицит специалистов. Американские компании предлагают высокие зарплаты, бонусы и дополнительные льготы, но не могут найти специалистов на десятки тысяч вакансий. Ирония в том, что в Украине эти профессии часто остаются недооцененными, а специалисты - или работают не по специальности, или вынуждены искать счастья за рубежом.

РБК-Украина (проект Styler) собрало перечень самых дефицитных профессий в США, где украинские кадры могли бы не только закрыть потребность, но и кардинально изменить свою жизнь.

Медсестры и сиделки

В США хронически не хватает медицинских работников среднего звена. По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), к 2030 году медсестры и сиделки для пожилых людей станут одной из самых дефицитных категорий. Причина - старение населения и выгорание медиков после COVID-19. В среднем медсестра в США зарабатывает около 75-80 тысяч долларов в год.

Между тем в Украине тысячи дипломированных медсестер или работают за минимальные зарплаты в больницах, или уезжают в Польшу, Германию и Чехию в качестве сиделок. Парадокс еще и в том, что многие из них имеют гораздо более высокую квалификацию, чем требуется в США.

Учителя начальной и средней школы

Нехватка учителей в США - едва ли не проблема национального масштаба. Особенно критическая ситуация с преподаванием естественных наук: физики, биологии, химии, математики. В некоторых округах школы вынуждены сокращать количество предметов или вводить упрощенные курсы.

В Украине же педагоги с дипломами часто вынуждены работать за мизерные деньги или уходят из профессии совсем. Молодые учителя не задерживаются в государственных школах, а те, кто остается - часто имеют вторую подработку (например, репетиторство). При этом их знания и методики не хуже, а во многом и лучше, чем у западных коллег.

Инженеры HVAC-систем (отопление, вентиляция, кондиционирование)

Сфера строительства в США нуждается в более 200 тысячах специалистов HVAC. Они нужны как для монтажа систем в новостройках, так и для обслуживания старых жилых фондов. Средняя ставка - от 25 до 40 долларов в час.

Зато украинские учебные заведения ежегодно выпускают сотни таких специалистов, которые в основном не могут найти стабильной высокооплачиваемой работы в Украине или вынуждены работать в тени.

Специалисты по вентиляции и кондиционированию пользуются стабильным спросом в США (фото: Freepik.com)

Сварщики, электрики, строители

Как уже было сказано выше, строительный сектор США критически нуждается в рабочих. Нехватка квалифицированных сварщиков, каменщиков, бетонщиков и электриков грозит срывом инфраструктурных проектов. Федеральные власти инвестируют миллиарды в дороги и мосты, но некому работать.

В то же время эти же специальности очень распространены среди украинцев. Проблема в том, что они либо недооценены, либо сезонные. Многие специалисты уже давно работают в Европе, хотя имеют опыт, которому позавидуют многие американские коллеги.

Специалисты по технической поддержке и ИТ-администраторы

Малый и средний бизнес в США массово ищет специалистов по настройке и поддержке внутренних компьютерных сетей. Зарплата - от 55 тысяч долларов в год. Требование - базовые навыки по администрированию и хороший английский.

В Украине в последние годы - настоящий взрыв IT-образования, и многие люди получили базовую квалификацию. Но не всем удается найти работу без опыта, поэтому многие могли бы реализовать себя именно в этой нише на международном рынке.

Младшие юристы (паралигалы)

Юридические фирмы в США активно ищут помощников юристов - тех, кто может готовить документы, проверять контракты, составлять юридические справки. Это не требует полноценной адвокатской лицензии, но оплачивается на уровне 50-60 тысяч долларов в год. Однако найти, оказывается, таких работников не очень и просто...

Зато каждый год украинские университеты выпускают тысячи юристов, многие из которых не могут найти работу. Знание английского, адаптация к американскому праву - и перспективы открываются очень широкие.

Инженеры (механики, электрики, строители)

Потребность в инженерах в США стабильно высокая. Дополнительно ее подкрепляет переход к "зеленой" энергетике и инвестиции в новые заводы.

Украинские инженеры имеют мощное техническое образование - многие из них еще советской школы. Но из-за низких зарплат они или оставляют профессию, или работают в совершенно других отраслях.