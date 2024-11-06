Цибуляники: старовинний рецепт голубців, якими ви здивуєте гостей

Цибуляниками називають оладки з цього інгредієнту, але в деяких місцях таку назву дають голубцям. На відміну від більш звичних, ці загортають у шкірку цибулі. Хоча вона надає аромату та багатому смаку, їсти цибулю не обов'язково.

Про те, як готувати цибуляники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ."

Що треба для цибуляників

Для того, щоб приготувати голубці в цибулі, потрібні ці продукти:

цибуля - 7 шт.

свинина - 1 кг

рис - 1 ст. л.

морква - 1 шт.

кетчуп - 2 ст. л.

вода - пів склянки

томатна паста - 1 ст.л.

масло - для смаження

гірчиця - 1 ст. л.

сіль - до смаку

Як готувати голубці в цибулі

Рис потрібно заздалегідь залити окропом, а цибулю почистити. Для цього рецепту радять брати цибулини великого розміру.

Цибулю потрібно почистити та зробити один вертикальний надріз до середини цибулі. Одну цибулину відкладіть, а решту потрібно покласти в каструлю з окропом на 10 хвилин.

Тим часом приготуйте фарш зі свинини, пропустивши його на м'ясорубці. Потім додайте рис, кетчуп і гірчицю, та ретельно перемішайте фарш.

Фарш з рисом для цибуляників (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)

Відварену цибулю потрібно розділити на шари. В кожен "листочок" цибулі потрібно викласти фарш, а потім закрутити цибулину. Перекладіть голубці в пательню та поставте на вогонь.

Як готувати голубці в цибулі (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)

Відкладену раніше цибулю потрібно подрібнити ножем, моркву - помити, почистити та натерти на великій терці. Розігрійте другу пательню з маслом, а потім всипте цибулю та моркву.

Готуйте засмажку до розм'якшення, потім додайте томатну пасту та борошно. Тоді всипте борошно і перемішайте засмажку. Коли вона буде занадто густою, можна влити воду і довести рідину кипіння.

Залийте цибуляники овочевим соусом та тушкуйте мінімум 40 хвилин, накривши посуд. Після чого голубці в цибулі готові.