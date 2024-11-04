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Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років

Понеділок 04 листопада 2024 07:45
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Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років Шляхетські гилуни - страва української кухні (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Шляхетські гилуни - нехитра, але смачна страва української кухні, схожа на вареники за виглядом і смаком. Але, щоб приготувати шляхетські гилуни, використовують яловичину та сало.

Про те, як готувати палюшки з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для шляхетських гилунів

Для того, щоб приготувати шляхетські гилуни, треба такі продукти:

  • вода (для тіста) - 280 мл
  • вершкове масло - 40 г
  • яйце - 1 шт.
  • борошно - 550 г
  • сало - 200 г
  • яловичі легені - 300 г
  • яловича печінка - 300 г
  • цибуля - 2 шт.
  • сіль - 2 ч. л.
  • паприка - 1 ч. л.
  • перець чорний - 1/2 ч. л.
  • сушений часник - 1 ч. л.

Як готувати шляхетські гилуни

Щоб приготувати гилуни, спочатку потрібно приготувати м'ясну начинку. Для цього з печінки необхідно зняти плівку, а потім перекласти субпродукт в глибоку каструлю разом з яловичими легенями та салом.

Залийте продукти водою і відваріть до готовності, знімаючи піну. Для відварювання потрібно орієнтовно 30 хвилин.

Тим часом приготуйте тісто для вареників по-закарпатськи. Для цього налийте в миску воду, розбийте яйце та додайте 1 ч. л. солі.

Перемішайте інгредієнти до однорідної маси, а потім просійте борошно в декілька етапів і замісіть тісто. Вимішувати масу потрібно приблизно 7-10 хвилин.

Готове тісто треба загорнути в харчову плівку та залишити на деякий час. А поки приготуйте начинку для гилунів.

Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років

Тісто для гилунів (скриншот / Кулінарні витівки)

Цибулю очистьте та наріжте на маленькі кубики. Обсмажте цибулю до золотистого кольору в маслі чи олії протягом 10-12 хвилин.

Готову м'ясну начинку потрібно нарізати на невеликі шматки та перекрутити у фарш разом з цибулею. Додайте сіль, перець, сушений часник та паприку і перемішайте суміш.

Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років

М'ясна начинка для гилунів (скриншот / Кулінарні витівки)

Розкачайте тісто на пласт і виріжте кружальця склянкою. У разі необхідності додатково розкачайте кружальця, щоб тісто було дуже тонким.

Викладіть на тісто для гилунів по 1 ч. л. начинки, а потім защипніть краї, як при ліпленні вареників.

Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років

Як робити гилуни (скриншот / Кулінарні витівки)

Відваріть гилуни в киплячій воді протягом 7 хвилин з моменту спливання. Готові вареники по-закарпатськи при подачі слід полити розтопленим маслом.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати палюшки з сиром з мачанкою.

Крім цього, розповідали, як готувати плацинду з гарбузом.

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